- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 132
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи встановили росіяни контроль над Сіверськом на Донеччині: що кажуть у ЗСУ
На Слов'янському напрямку напруженою залишається ситуація в районі Сіверська.
Ситуація в місті Сіверськ на Донеччині складна. Армія РФ не становила контроль над цим населеним пунктом.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Схід".
“На Слов'янському напрямку напруженою залишається ситуація в районі Сіверська. Водночас, заяви про встановлення ворогом контролю над містом не відповідають дійсності”, - наголошують військові.
Зазначається, що використовуючи погодні умови росіяни намагаються інфільтруватися до міста малими штурмовими групами. Сили оборони нищать окупантів у Сіверську та на його підступах.
"Так само втратами для окупантів закінчуються їх спроби встановити у міській забудові прапори для створення пропагандистської картинки", - йдеться у повідомленні ОК "Схід".
DeepState про ситуацію
Зауважимо, напередодні аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські окупаційні війська намагаються просунутися в районі Сіверська.
"Противник продовжує затягувати свою піхоту в місто і наразі ситуація розгортається не найкращим чином, адже Сіверськ потроху переходить в руки ворога", – йдеться в повідомленні.
За їхніми даними, останнім часом там здійснюється велика кількість фіксацій російської піхоти. Проте по ворожим війська активно працюють пілоти Сил оборони.
“За попередніми даними, половина населеного пункту перебуває під контролем ворога, а рубежем для стримування [російських окупантів] є річка Бахмутка", – додають автори допису.
Також зазначається, що російська піхота поодиноко фіксувалася і за Сіверськом.
Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський пояснив відведення українських військ з позицій за 5–7 км від Покровська. За його словами, ЗСУ відновили контроль над приблизно 13 км² північної частини Покровська з загальних 29 км² території.
Мирноград не перебуває в оточенні, і хоча логістика там ускладнена, забезпечення здійснюється.