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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Чи встигне Росія дійти до Дніпропетровщини до 9 травня: Кремль кидає в бій навіть оркестрантів

Окупанти різко збільшили кількість штурмів та дронових атак на Новопавлівському напрямку, прагнучи встигнути до 9 травня дійти до Дніпропетровської області.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Чи встигне Росія дійти до Дніпропетровщини до 9 травня

Чи встигне Росія дійти до Дніпропетровщини до 9 травня. / © Getty Images

Російські війська активізували спроби прориву на Новопавлівському напрямку, прагнучи будь-якою ціною встигнути до 9 травня розмістити трикольор на адміністративному кордоні Донеччини й Дніпропетровщини. Втім, ці плани зазнають провалу.

Про це повідомляє пресслужба Тактичної групи “Вугледар”.

З 30 квітня по 6 травня противник удвічі збільшив кількість розвідпольотів над зоною відповідальності ТГр “Вугледар”. Лише за тиждень окупанти використали 3710 FPV-дронів, з яких 664 — рекордна кількість — були запущені 4 травня. Водночас 96% дронів наші воїни знешкодили засобами РЕБ.

Також удвічі зросла інтенсивність штурмів — 428 атак проти 212 тижнем раніше. Росіяни атакують пішими групами або на мотоциклах і баггі — до 50 одиниць у колоні.

Через величезні втрати противник змушений кидати в бій непрофільних військових — діловодів, саперів, оркестрантів, кінологів і навіть артилеристів. Але їхні штурми не доходять до цілі: аеророзвідка фіксує групи ще на підходах, після чого їх ліквідують українська артилерія, дрони та бомбардувальники.

Раніше повідомлялось, що окупанти прагнуть продемонструвати хоча б символічне просування до 9 травня, зокрема — вийти на адміністративні кордони області, щоб “звітувати про перемоги”.

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