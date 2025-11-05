Чи втримає Україна Покровськ: експерт розповів, що для цього потрібно

Покровськ / © Getty Images

Реклама

Ветеран війни та громадський активіст Олег Симороз заявив, що українська армія не має достатньо сил для переходу в активну оборону. За його словами, країна фактично «гасить пожежі» на окремих напрямках, а ворог продовжує нарощувати ресурси.

Про це він розповів для OBOZ.UA.

Симороз пояснив, що, попри розвиток технологій, ключову роль у війні відіграє піхота.

Реклама

«Контроль території — це люди. Ми можемо знищувати ворога за допомогою дронів, але втримати землю можуть лише піхотинці», — зазначив він.

За словами ветерана, російські війська активно проводили мобілізаційні процеси, збільшували фінансові стимули й досягли виконання планів набору. В Україні ж, навпаки, мобілізація системно провалюється, що призводить до браку живої сили на лінії фронту.

Симороз наголосив, що українські сили змушені реагувати на атаки ворога, замість того щоб діяти стратегічно.

«Ми зараз гасимо пожежі. Те, що називають контрнаступом, насправді — реакція на дії ворога», — пояснив він.

Реклама

Він зазначив, що ворог концентрує сили на Покровському та Куп’янському напрямках, послаблюючи інші ділянки фронту. Однак через нестачу особового складу Україна не може скористатися цією ситуацією.

Загроза для Павлограда

Ветеран наголосив, що після можливого захоплення Покровська ворог може рушити на Краматорськ, Слов’янськ та Павлоград.

«Павлоград — це шлях до нашого оборонно-промислового комплексу. Якщо ворог встановить вогневий контроль, заводи, які зараз працюють на оборону, опиняться під загрозою», — застеріг Симороз.

Він порівняв нинішню ситуацію з оборонаю Авдіївки, де не було створено достатніх рубежів, і наголосив, що втрати Павлограда стануть критичними.

Реклама

На думку Симороза, для стабілізації фронту необхідні два ключові чинники — достатня кількість підготовлених військових і належні оборонні лінії.

«Ми неправильно використовуємо людей. Піхотинці по пів року без ротації втрачають боєздатність. Ми вчимо воїна, а потім доводимо його до виснаження», — наголосив ветеран.

Він додав, що така система лише збільшує втрати і не дозволяє формувати резерв для майбутніх операцій.

Підсумовуючи, Симороз підкреслив: без відновлення мобілізації, створення ефективних рубежів оборони та ротації особового складу Україна не зможе перейти від оборони до активних дій.

Реклама

Нагадаємо, російська армія сконцентрувала 170 тисяч військових на Покровському напрямку, що майже дорівнює загальній кількості військ на початку вторгнення, з метою взяти місто у «кліщі». За словами старшого сержанта 42-ї бригади «Рона», ситуація у Покровську «надтяжка». Він також зазначив, що ворог, аби уникнути бунтів, відправляє піхоту «на амбразуру» малими групами по 2-4 людини.