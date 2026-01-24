Чи вистачить Росії сил окупувати Донецьку область: військовий дав прогноз

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Повне захоплення неокупованої частини Донецької області військовим шляхом є для росіян надзвичайно важким і фактично нереальним завданням на поточному етапі війни.

Про це в інтерв’ю ВВС заявив командир 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ Євген Ласійчук.

За словами військового, попри наявність у росіян значної кількості техніки та артилерії, ключовим фактором їхніх локальних успіхів залишається людський ресурс. Проте саме з цим у противника можуть виникнути проблеми при спробі масштабного захоплення регіону.

Реклама

«Так, звісно, в них є засоби вогневого ураження, є якісь технології. Основа їхнього успіху — це особовий склад, який вони все запускають і запускають, використовуючи актуальний на сьогодні спосіб „інфільтрації“, — пояснив Ласійчук.

Чому тактитка «інфільтрації» більше не спрацює

Командир ДШВ деталізував, що російська тактика «інфільтрації» (просочування малими групами піхоти) вимагає безперервного потоку живої сили.

Для того, щоб окупувати всю територію Донецької області, використовуючи цей підхід, Кремлю необхідна колосальна кількість солдатів.

На переконання Ласійчука, у російської армії наразі немає фізичної можливості сконцентрувати такий людський ресурс, щоб реалізувати повну окупацію регіону.

Реклама

«Для подальшого просування та використання цієї тактики Росії необхідна велика кількість солдат. У неї нині немає такої кількості», — резюмував військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сили оборони на Донбасі зачистили від ворога село Сухецьке Мирноградської громади Покровського району.