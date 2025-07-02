Чи вистоїть Україна без військової допомоги США: генсек НАТО назвав умову

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте прокоментував рішення Сполучених Штатів припинити постачання Україні ключової зброї, зокрема ракет для систем Patriot і винищувачів F-16. Його заява стала реакцією на нещодавні повідомлення про призупинення американської військової допомоги, викликане, за офіційною версією, нестачею в їхньому арсеналі.

Про це він заявив в ефірі Fox News.

«Я розумію, що США мають дбати про власні інтереси, але Україні зараз не обійтися без усієї можливої підтримки щодо боєприпасів і систем ППО», — зазначив Марк Рютте.

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Генсек підкреслив, що попри потребу США у збереженні власних запасів у питанні допомоги Україні «нам потрібна певна гнучкість». Рютте також наголосив, що внесок Європи в оборону України нвпинно зростає.

«Тим часом європейці справді активізуються. Так, цього року вони виділили 35 мільярдів для України. Щодо перекладання тягара зі США на Європу, це відбувається», — уточнив генсек НАТО.

Однак, за його словами, наразі не існує альтернативи постачанням американської зброї:

«Ми не можемо обійтися без практичної підтримки США. Це також в інтересах США, щоб Україна не програла цю війну і не мати величезну Росію на кордоні з Європою. І, звісно, безпечна Європа означає також безпеку США. Тому це все пов’язано між собою».

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Коментуючи поведінку президента РФ Володимира Путіна, Марк Рютте висловив думку, що Трампу «вже набрид» кремлівський диктатор.

«Мені здається, що президенту США набрид Володимир Путін. Він дав йому багато шансів, зазнав політичних ударів, відкрив можливості, але Путін не використовує їх для миру», — пояснив Рютте.

Нагадаємо, Україна розробляє план «Б» для захисту неба без американської зброї. Радник Зеленського Камишин повідомив, що Україна шукає рішення на випадок припинення американської військової допомоги, зокрема систем ППО та боєприпасів до них.