Чи витіснять FPV-дрони безпілотники на оптоволокні: військовий пояснив ситуацію

Безпілотник на оптоволокні: нова загроза чи технологія з обмеженими можливостями

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На війні в Україні дрони на оптоволокні почали використовувати як українські військові, так і російські окупанти. Ця технологія має свої переваги, але водночас не позбавлена недоліків.

Про це повідомив офіцер 412-го окремого полку безпілотних систем Nemesis Сергій “Скалун” для 24 каналу.

За його словами, такі безпілотники не зможуть витіснити класичні FPV-дрони, хоча і дають противникові додаткові можливості.

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Серед головних переваг цих безпілотників — надійний зв’язок, що збільшує точність ураження.

Однак їхнє застосування має серйозні обмеження:

Мала дальність польоту.

Низька маневреність.

Обмежене корисне навантаження.

Висока вартість.

“Я розглядаю дрони на оптоволокні як додаткову опцію, що розширює можливості ворога. Але через їхні суттєві обмеження вони точно не замінять FPV-дрони найближчим часом”, — підкреслив “Скалун”.

Нагадаємо, за словами Зеленського, від початку року в Україні з’явилося понад 20 нових сертифікованих моделей дронів з оптоволоконною системою управління. Над їхнім виробництвом уже працюють 11 українських підприємств.