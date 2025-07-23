Чи йдуть бої за Покровськ: у ЗСУ повідомили про ситуацію на найважчому напрямку

Покровськ. / © Associated Press

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Боїв за Покровськ у Донецькій області немає. Наразі бойові дії точаться на околицях міста та у районі населеного пункту Шевченко.

Про це повідомив офіцер відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська" Артем Прібильнов в ефірі "Суспільного".

За його словами, російські військові накопичили резерви та намагаються прорватись до міста. У смузі відповідальності ОМБр бої тривають за межами Покровська - на південних підступах до міста.

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"Наразі бої йдуть не за сам Покровськ. Це південні околиці: поля, околиці населеного пункту Шевченко, де ворог намагається накопичуватись. Їх виявляють ще на підступах, розвідка "веде" їх до позицій, де вони можуть бути знищені максимально ефективно і це відбувається", - розповів Прібильнов.

Днями війська РФ здійснили перший від березня штурм броньованих груп. Його вдалося відбити. Це була кілька "коробочок" та підрозділи на мотоциклах.

Офіцер додав, що російській ДРГ будуть і надалі намагатися прорватися до Покровська.

Нагадаємо, військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман» заявив, що ситуація загострюється на Покровському напрямку. Російські війська активізувалися: вдень окупанти використовують мотоцикли, а вночі — пішу тактику, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

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Зауважимо, днями проєкт Deep State повідомив, що у Покровську "триває ліквідація диверсійних груп" окупантів. За їхньою інформацією, загарбники проникли до міста, прагнуть закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України. Зазначається, з боку Сил оборони України є втрати.

Дата публікації 08:45, 23.07.25 Кількість переглядів 13 Наступ на Сумщину! ДРГ в Покровську! Чи справді все так погано на фронті?