Чи є оточення Мирнограда: що тепер кажуть у Генштабі

У Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції / © Associated Press

Логістика до міста Мирноград (Донецька область) здійснюється, інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України або оперативне оточення міста, не відповідає дійсності.

Про це заявив у коментарі «Інтерфакс-Україна» речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

«Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Ситуація залишається складною і динамічною. Тут ворог задіює всі наявні резерви, але натомість лише має величезні втрати», — зазначив він.

Ковальов запевнив, що у Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста.

«Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України, або оперативне оточення міста, не відповідає дійсності», — сказав речник.

За його словами, напередодні підрозділам, які обороняють місто, доправлено необхідне озброєння та боєприпаси. Крім того, здійснено ротацію особового складу та евакуацію поранених.

«Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ», — додав Ковальов.

Раніше повідомлялося, що росіяни перекривають українські логістичні шляхи до міста Мирноград. Повідомляється також, що російські війська встановлюють колючий дріт і будують укріплення в деяких районах Мирнограда, а також що російські мотоциклетні групи увійшли до північної частини міста.