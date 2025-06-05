Чи є загроза для України з боку Білорусі: Демченко про накопичення військ біля кордону

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко / © Держприкордонслужба України

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Наразі безпосередньої загрози прориву державного кордону України з боку Білорусі немає. Українські захисники не фіксують скупчення військ чи відповідних підготовчих дій, але ситуація постійно перебуває під пильним контролем розвідки та прикордонної служби.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Станом на зараз, якогось скупчення сил та засобів, створення або початку формування якогось угруповання в напрямку нашого кордону на території Білорусі не фіксується. По лінії кордону безпосередньо на межі з Білоруссю вкрай відмінна ситуація, ніж це на зараз маємо на кордоні з Росією. Але ризик, звісно, він залишається саме з території Білорусі. Бо допоки Білорусь буде підтримувати Росію, цей напрямок для нас залишатиметься загрозливим», — зазначив речник.

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За його словами, Білорусь та РФ вже розпочали підготовку до спільних військових навчань, які відбудуться у білоруському прикордонні.

«Активна фаза навчань запланована на вересень. Саме в цей час можуть залучатися підрозділи армії Росії, які перекинуть на територію Білорусі під виглядом цих навчань. І саме в цей час ризик для нашої країни значно зросте. Але за цим всім, звісно, стежать підрозділи української розвідки, Міністерства оборони та Державної прикордонної служби, для того, щоб аналізувати і розуміти, наскільки ситуація може бути загрозливою, і щоб ми вчасно могли відреагувати на будь-які зміни, зокрема й на цьому напрямку», — пояснив Демченко.

Він додав, що у цій ситуації головне завдання ДПСУ — продовжувати нарощувати оборонні можливості, як безпосередньо по лінії кордону, так і в прикордонні.

«Маємо нарощувати інженерно-фортифікаційні укріплення, для того, щоб українські захисники всіх частин сил оборони, які перебувають на цьому напрямку, мали всі можливості відбити будь-яку атаку та протидіяти загрозі, яка може йти з території Білорусі», — наголосив Андрій Демченко.

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Нагадаємо, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що удари по залізничній інфраструктурі на території Брянської області Росії мають ознаки продуманих превентивних дій і можуть свідчити про підготовку ефективних операцій української армії. Це вплине на ситуацію на Чернігівщині, адже руйнування залізниці позбавляє ворога можливості атакувати з півночі.