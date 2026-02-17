Чи є загроза для Запоріжжя: військовий відверто розповів про ситуацію на Гуляйпільському напрямку

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України проводять складну стратегічну оборонну операцію в Запорізькій області, поєднуючи її з ефективними контратакувальними діями. Зокрема, українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію та перейти до витіснення ворога на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Про це розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

За словами військового, російське командування ще від осені 2025 року визначило Запорізький напрямок як один із пріоритетних. Окупанти тривалий час накопичували ресурси, проводили перегрупування та підтягували резерви.

Для реалізації своїх амбіцій ворог перекинув частину підрозділів угруповання військ «Дніпро» з лівобережжя Херсонщини. Серед них були як рядові частини, так і елітні десантні з’єднання.

Головною метою росіян був наступ одразу з трьох напрямків:

Олександрівського; Оріхівського; Гуляйпільського.

«Перед загарбниками стояла ціль вийти і створити оперативні загрози Запоріжжю. Це потрібно було, щоб у такий спосіб підняти інформаційний шум, психологічний ефект від операції, спробувати протиснути ЗСУ та досягти просування», — пояснив Мусієнко.

Що зробили ЗСУ

Ситуація на певному етапі була загрозливою: ворог мав тактичні успіхи в районі Гуляйполя, зумів вклинитися в оборону та почав спроби обійти українські позиції з флангів, рухаючись на північ. Це створювало реальну небезпеку виходу окупантів на оперативний простір.

Проте українському командуванню вдалося вчасно відреагувати на загрозу. ЗСУ розпочали контрдії, спрямовані на покращення тактичного становища та недопущення подальшого просування противника.

«На щастя, вдалося уникнути прориву та обвалу фронту, стабілізувати лінію оборони на цьому напрямку», — зазначив військовослужбовець.

Наразі на зазначених ділянках тривають активні бої. Українські захисники виконують завдання з поступового витіснення ворога з зайнятих рубежів. Головного результату вже досягнуто: стрімкий прорив росіян зупинено, а загрозу безпосереднього наближення до Запоріжжя нівельовано.

Нагадаємо, протягом п’яти днів українські сили звільнили понад 200 квадратних кілометрів території, що стало найвищим темпом просування ЗСУ за останні приблизно 2,5 року повномасштабної війни. Про це повідомило агентство AFP з посиланням на аналіз даних Інституту вивчення війни. Інформацію також поширили міжнародні медіа, зокрема France 24.

За оцінками аналітиків, основна частина звільнених територій розташована на схід від Запоріжжя — на напрямку, де російські війська мали тактичні успіхи ще від літа 2025 року. Крім того, просування українських підрозділів фіксується на Харківському, Костянтинівському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Експерти пов’язують успіх операції, зокрема, з порушенням систем управління російських військ через масштабні збої супутникового інтернету, який окупанти використовували для координації дронів і зв’язку між підрозділами.

Це просування називають найбільшою зміною лінії фронту з часу літнього контрнаступу 2023 року, що свідчить про активізацію дій ЗСУ одразу на кількох ключових ділянках.