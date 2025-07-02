- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 3073
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи є загроза окупації Запоріжжя: у ЗСУ відповіли
Окупанти намагаються закріпитися в Кам’янському, використовуючи комишеву зону та диверсійні групи.
Російські війська активізували бойові дії в селі Кам’янське Запорізької області. Захоплення цього населеного пункту може відкрити ворогові шлях на Запоріжжя.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в інтерв’ю «Радіо Свобода».
Кам’янське розташоване обабіч річки Янчекрак, на березі колишнього Каховського водосховища, де раніше проходили ротації місії МАГАТЕ. Зараз це місце перетворилося на зону активних боїв — ворог щодня завдає артилерійських та авіаударів, а селище майже повністю зруйноване.
«Противник чудово розумів, що маючи під своїм контролем Кам’янське, він фактично тримає шлях на Запоріжжя. Тому сьогодні він проводить чимало штурмових дій, намагаючись просунутися в цьому населеному пункті», — повідомив Волошин.
За словами речника, головне завдання українських сил — не допустити переправу окупантів через річку. Росіяни намагаються використовувати комишеві зони, які утворилися після обміління водосховища, для проникнення диверсійних груп. Але українська армія стримує спроби закріплення противника.
Окупанти зараз проводять диверсійно-розвідувальні дії, намагаючись, зокрема, скористатися комишевою зоною, яка утворилася там, де відійшло Каховське водосховище.
Штурм Кам’янського — це стратегічна спроба Росії розширити свій контроль у Запорізькому напрямку. Наразі ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою.
Нагадаємо, Москва активізувала наступальні операції одночасно на двох напрямках в Україні, змушуючи Київ розподіляти свої сили й резерви. У центрі уваги росіян — стратегічно важливий Покровськ і північний схід Сумської області. Обидві сторони посилюють свої позиції напередодні осені, яка традиційно уповільнює темпи бойових дій.
За прогнозами аналітиків і військових, Кремль прагне максимально розширити контрольовані території до можливого припинення вогню. Водночас Україна робить усе, щоб стримати наступ і завдати ворогові значних втрат, створюючи умови для більш вигідних переговорів.