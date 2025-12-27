ТСН у соціальних мережах

Чи є загроза від "Орешніка" в Білорусі: пояснення Буданова

Буданов пояснив, на що насправді спрямовані ці дії.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Орешнік

Орешнік / © ТСН

Після гучних заяв білоруського режиму про отримання ракетного комплексу "Орешнік”, українська розвідка розставила крапки над „і“ щодо реальної мети таких маневрів.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Суспільному».

За словами очільника ГУР, це не свідчить про підготовку до негайного застосування зброї, а є частиною політичної гри.

«Це демонстративні дії. Керівництво Білорусі й Російської Федерації робить це максимально демонстративно», — наголосив Кирило Буданов.

Розвідник підкреслив, що публічність і пафос, з яким подається ця інформація, є ключовим індикатором намірів ворога.

Відповідаючи на запитання, на кого саме спрямована ця зброя, Буданов пояснив, що головна функція «Орешніка» у цьому випадку — психологічна. Кремль та Мінськ намагаються вплинути на західних партнерів України та саму Україну через страх.

«Це засіб ядерного стримування, він так і називається. Стримування — ось ключова фраза», — зазначив начальник ГУР.

На уточнювальне запитання журналіста, чи йдеться про залякування, Буданов відповів ствердно: «Авжеж».

Нагадаємо, за інформацією розвідки, Росія нарощує виробництво балістичної ракети «Орешнік». Це частина стратегії посилення її військового потенціалу.

Раніше президент Володимир Зеленський розкрив деталі розміщення «Орешніка» в Білорусі.

