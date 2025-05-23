Чи ймовірний "стратегічний прорив" РФ на передовій: аналітик Майкл Кларк дав однозначну відповідь

ЗСУ / © Getty Images

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Російські війська в Україні захоплюють певну територію, але потім далеко не просуваються. Окупанти рухаються вперед, але дуже повільно, тож «стратегічний прорив» РФ на передовій малоймовірний.

Про це заявив аналітик Sky News з питань безпеки та оборони Майкл Кларк, відповідаючи на запитання, чи бачить він глухий кут на нинішній лінії фронту.

«Поточна ситуація — не зовсім глухий кут, вона рухається вперед на користь Росії, але дуже-дуже повільно. Вони захоплюють певну територію, захоплюють деякі великі міста, але потім далеко не просуваються», — каже аналітик.

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Кларк зазначив, що за 15 місяців російська армія «напружено просунулася», щоб пройти 48 км на захід від міста Авдіївка, яке Москва захопила торік в лютому.

«Російські війська мали бути на відстані 30 миль (48 км — ред.) протягом 48 годин, якщо б вони здійснили стратегічний прорив, але замість цього вони подолали 30 миль лише за 15 місяців», — додає він.

У відповідь на запитання, чи вважає він, що можливий літній наступ Росії матиме великий успіх або значні результати на сході чи півдні України, Кларк висловив сумнів щодо цього.

«Тож чи ймовірно, що росіяни здійснять стратегічний прорив? Я цього не бачу. Дивлячись на підкріплення, які вони ввели, їхня армія стає дедалі менш досвідченою, але просто більшою», — каже він.

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Аналітик зазначив, що російська армія «як губка: якщо вдарити по ній, вона просто вбирає, але водночас губка не має такої вже й потужної власної сили».

Нагадаємо, ситуація на передовій ускладнилася, росіяни націлилися на важливе місто.