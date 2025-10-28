Чи загрожують Київщині російські КАБи: експерт дав остаточну відповідь

КАБ / © скриншот з відео

Реклама

Нещодавно народний депутат Василь Мокан в інтерв’ю одному з YouTube-каналів заявив, що російські керовані авіабомби (КАБи) можуть становити небезпеку для Київщини. За його словами, окупанти нібито вже влучили КАБом по Одесі, а це може свідчити про постійне вдосконалення цієї зброї та збільшення дальності її польоту.

Це твердження поставив під сумнів засновник компанії First Contact, виробника дронів, Валерій Боровик.

Він наголосив, що КАБ — це не ракета, а бомба з додатковими крилами та двигуном, яка має обмежений радіус дії.

Реклама

«Ця зброя не може подолати 500–600 км. Максимум — близько 200 км. Вони вдосконалюють КАБи, але фізику не обманеш», — пояснив експерт.

За його словами, КАБи можуть долітати до об’єктів на півдні України, але не становлять реальної небезпеки для Києва чи центральних регіонів.

Боровик зазначив, що довготривалі удари по цілях на великій відстані росіяни завдають не КАБами, а ракетами або безпілотниками. Саме ці види озброєння становлять більшу загрозу для української столиці.

«Якщо колись з’явиться зброя, здатна долітати до Києва, то це буде вже не КАБ. Ми бачимо дрони, ракети, балістику — ось це справжня небезпека», — додав він.

Реклама

Попри чутки, загроза ударів КАБами по Києву наразі відсутня. Водночас експерти наголошують, що росія продовжує вдосконалювати свої засоби ураження, тому система ППО має постійно посилюватися.

Українців закликають не піддаватися панічним повідомленням і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, голова Центру радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов наголосив на тому, що так звані реактивні КАБи, власне, є дешевим аналогом крилатої ракети або реактивного «Шахеда», якими столицю атакують уже четвертий рік.

«Те, що недавно долетіло до Полтави — це не той КАБ вагою до 3 тис. кг, який противник масово кидає по фронтах і яким завдає нам великої шкоди», — зауважив він.

Реклама

За його словами, бойова частина цієї бомби має вагу близько 100 кг, і хоча цей КАБ дійсно може долати відстань 120–180 км, він не завдасть такої шкоди, як «фронтовий».