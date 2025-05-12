Чи загрожує безпеці України створення демілітаризованої зони: військовий експерт розповів

Чи загрожує безпеці України створення демілітаризованої зони / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Ідея створення демілітаризованих зон на лінії фронту несе серйозні загрози для України, адже Росія може скористатися паузою, щоб несподівано зайняти таку зону, поки українські сили не встигнуть на це відреагувати.

Про це в ефірі ”КИЇВ24” заявив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

На думку експерта, в конфліктах такої інтенсивності “порожнечі” не існує — будь-яка територія, залишена без контролю, рано чи пізно буде кимось заповнена. Навіть присутність миротворчих сил третіх країн не гарантує безпеки, наголосив експерт.

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Він навів приклад Лівану, де ізраїльська армія спокійно перетинала зони під контролем миротворців ООН без жодної реакції з їхнього боку.

У разі України це створить додаткову небезпеку для прифронтових міст, зокрема Нікополя, Херсона та інших населених пунктів, які вже постійно перебувають під обстрілами. До того ж, за словами Мусієнка, Росія не нестиме жодної відповідальності за можливе порушення домовленостей.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що в Києві запропонували зупинити бойові дії по наявній лінії фронту та створити демілітаризовану зону завширшки 30 кілометрів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував цю ідею, заявив, що офіційно в Україні ніхто не пропонував ідею про буферну зону.

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