Війна
Чи зможе армія РФ просунутися до Дніпра: командир бригади відповів

Олександр Шаптала спростував песимістичні прогнози на 2026 рік.

ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

На сьогодні немає жодної реальної загрози того, що бойові дії у 2026 році перемістяться до річки Дніпро, біля міста Дніпра. ЗСУ зосередять зусилля на відновленні меж Дніпропетровської області.

Таку впевненість висловив Командир 67 окремої механізованої бригади Олександр Шаптала в інтерв’ю для «Української правди».

Оцінка ситуації на фронті

Відповідаючи на питання про можливу ескалацію та ведення боїв безпосередньо біля Дніпра, Шаптала категорично відповів:

«Ні, біля Дніпра ніхто воювати не буде. Усе ж таки наші основні зусилля зосереджені на тому, щоб відновити межі Дніпропетровської області — і це є реально».

Військовий зазначив, що ситуація на фронті динамічна: на певних ділянках українські сили мають успіх, а на деяких — стикаються з труднощами.

Проблеми ворога

Шаптала наголосив, що російські війська також мають суттєві проблеми, які обмежують їхній наступальний потенціал.

«У противника теж є проблеми — він не може так швидко поповнювати свої сили та засоби, як він хоче», — зауважив Шаптала.

Крім того, українські сили продовжують системно працювати над знищенням ворожої логістики, зокрема, глибоко в Донецькій, Луганській областях, а також на території Росії.

Підсумовуючи, військовий запевнив: «Ми не будемо воювати біля Дніпра, все буде нормально».

Нагадаємо, Покровськ залишається епіцентром бойових дій, де росіяни намагаються оточити українські підрозділи. У відповідь ЗСУ проводять спецоперації та контратаки, щоб утримати ключові позиції.

Путін підписав закон про цілорічний призов до армії РФ. Мобілізація триватиме від 1 січня до 31 грудня — без перерв.

Колишня народна депутатка України, військова Тетяна Чорновол закликала українців не готуватися до швидкого закінчення війни та налаштовуватися на довгу дистанцію.

