Чи загрожує Україні поразка на фронті?: Оглядач оцінив ситуацію та ризики

Загроза поразки України на фронті може виникнути лише у довгостроковій перспективі, якщо не зміняться обсяги західної допомоги та підхід до мобілізації. Водночас і жодних передумов для поразки Росії на полі бою найближчими місяцями також немає.

Таку думку висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в інтерв’ю OBOZ.UA.

Шарп прокоментував заяву міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла, який, передаючи Україні мирний план, попередив про «навислу загрозу поразки». Аргументував це тим, що Росія має перевагу у війні. Оглядач зауважив, що у різних людей різний рівень поінформованості в залежності від того, спираються вони на відкриті джерела чи мають ширший масив інформації про можливості України та Росії.

«Щодо того, що говорив представник адміністрації США, тут теж важливо розуміти контекст. Можливо, йшлося про певне емоційне висловлювання, щоб бути переконливішим в очах співрозмовників. Є різні прийоми, які використовуються на переговорах», — звернув увагу оглядач.

Йому не відомо, що саме мав на увазі Дрісколл під поразкою, і на які конкретно прогнози опирався. Водночас, Шарп вказав на певні тенденції останніх двох років — від осені 2023 року, коли невдало завершився український наступ. Відтоді продовжується тривалий повзучий російський наступ. Десь потроху ворог захоплює українські території, але паралельно відбувається виснаження ресурсів обох країн.

Ресурси України та Росії для продовження війни

«Це важливий момент. Якщо українські ресурси виснажуються швидше за російські, тобто коли у цьому балансі двостороннього виснаження для України ситуація погіршується швидше, то в такому випадку ті, хто оцінює, виходять з того, що впродовж двох років і так була тривожна тенденція, а далі буде або щось таке саме, або дещо гірше — це в оптимістичному сценарії. А в песимістичному може виявитися, що буде набагато гірше», — розповів військовий оглядач.

Він додав, що теоретично щось може серйозно змінитися в Росії. Щоправда, наразі видно, що у країни-агресорки є ресурси продовжувати війну в тому самому дусі, принаймні протягом найближчих 10 місяців.

«Значить, тоді на краще має змінитися щось в Україні. Тут два фактори. Перший — це західна допомога. Якщо вона залишається в нинішньому обсязі, то немає причин для оптимізму, а якщо зменшується, то є причини для песимізму. Другий фактор — самі українці можуть вжити тих чи інших заходів, які приведуть до поліпшення ситуації. Ці заходи насамперед стосуються мобілізації, комплектування тощо, тобто це вже залежить від українського керівництва», — розповів Шарп.

Він зауважив, що у всьому, що стосується допомоги для України від США, багато чого залежить від американського президента Дональда Трампа.

Ймовірність поразки України та Росії на фронті

«Якщо негативна тенденція для українців триватиме і в довгостроковій перспективі, то є ризики, що ситуація погіршиться, і саме на цьому можуть базуватися оцінки тих, хто пророкує поразку. Мовляв, фронт завалиться тощо. Але в мене немає підстав, немає інструментів говорити в подібному ключі», — акцентував оглядач.

Водночас, вказав він, на цей час і найближчими місяцями немає жодних передумов для поразки Росії на полі бою.

«Для того щоб Росії було завдано поразки, мають відбутися якісь внутрішні абсолютно непередбачувані і приголомшливі події, які призведуть до краху російської армії, — зсередини, з політичних причин, якась зміна влади. Свого часу натяк на це був, коли відбувся заколот Пригожина, який, утім, закінчився нічим. Але нічого такого не передбачається, хоча в житті все трапляється. А отже, йдеться про поразку на полі бою. Нинішні можливості української армії не такі, щоб було завдано поразки Росії на полі бою. Навпаки, головне завдання — більш-менш стабільно тримати оборону, і це не скрізь вдається», — пояснив Шарп.

До слова, раніше політолог Євген Магда заявив, що Захід досі не уявляє собі військової поразки Росії і займає «рівновіддалену позицію». Експерт пояснив, що західний спосіб мислення передбачає завершення війни лише через мирні домовленості, тоді як Україна платить життям своїх громадян за безпеку Європи.

Зауважимо, наприкінці листопада волонтерка Марія Берлінська заявила, що Україна втрачає «найцінніше — людей», а фронт «просідає» і програє військово-технологічні перегони. Волонтерка прогнозує, що війна може тривати ще 10-12 років і головне завдання України — вистояти, допоки Росія не почне руйнуватися зсередини.