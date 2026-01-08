ТСН у соціальних мережах

Війна
196
1 хв

Чи захопили росіяни Андріївку на Сумщині: відповідь військових

Українські війська відбили штурм позицій армії РФ між Андріївкою та Олексіївкою на Сумщині.

Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Населений пункт Андріївка у Сумській області залишається під контролем Збройних сил України.

Про це повідомили в угрупованні військ «Курськ».

Військові підтвердили, що росіяни намагаються розширити зону окупації на Сумщині.

«Офіційно й з усією відповідальністю сповіщаємо: Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ „Курськ“. Тож ні про яку окупацію і мови не може бути», — йдеться у зверненні військових.

Нагадаємо, напередодні — 7 січня — аналітичний проєкт DeepState написав, що росіяни окупували Андріївку та Новомаркове, а також просунулися поблизу Майського.

Також повідомлялося, що найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують подальші наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.

