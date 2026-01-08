- Дата публікації
Чи захопили росіяни Андріївку на Сумщині: відповідь військових
Українські війська відбили штурм позицій армії РФ між Андріївкою та Олексіївкою на Сумщині.
Населений пункт Андріївка у Сумській області залишається під контролем Збройних сил України.
Про це повідомили в угрупованні військ «Курськ».
Військові підтвердили, що росіяни намагаються розширити зону окупації на Сумщині.
«Офіційно й з усією відповідальністю сповіщаємо: Андріївка перебувала й перебуває під повним контролем угруповання військ „Курськ“. Тож ні про яку окупацію і мови не може бути», — йдеться у зверненні військових.
Нагадаємо, напередодні — 7 січня — аналітичний проєкт DeepState написав, що росіяни окупували Андріївку та Новомаркове, а також просунулися поблизу Майського.
Також повідомлялося, що найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують подальші наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.