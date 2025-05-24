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- Війна
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Чи захопили росіяни Юнаківку на Сумщині: коментар начальника ОВА
Ситуація на кордоні з Росією на території області контрольована.
Прокремлівські ресурси в суботу, 24 травня, поширили неправдиву інформацію про встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка в Сумській області.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, ситуація на кордоні з Росією на території області контрольована.
«Збройні сили Україна та усі складові сил оборони тримають рубежі й успішно відбивають атаки ворога», — наголосив чиновник.
Олег Григоров зазначив, що ворог продовжує скидати на Юнаківську громаду керовані авіабомби та здійснює атаки дронами. Днями внаслідок обстрілів у громаді загинули двоє цивільних.
«Малими штурмовими групами противник намагається заходити на територію Сумщини на напрямках Хотінської, Юнаківської громад, але українські захисники знищують ці сили й не дозволяють ворогу просунутись углиб області», — додав керівник ОВА.
Нагадаємо, прикордонники заявляють про загрозу на кордоні на Сумщині. Кількість обстрілів області збільшується.