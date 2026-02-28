Чи захопить Росія Донецьку область до квітня: експерт сказав, чого очікувати

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Російське командування марить повним захопленням Донецької області вже до квітня, проте реалії фронту диктують інші умови.

Про це в ефірі телеканалу «Київ 24» заявив головний редактор сайту «Мілітарний» Михайло Люксіков.

За його словами, до озвученого росіянами квітневого дедлайну залишилося менше місяця, проте ситуація на фронті далека від планів агресора. Більше того, російська армія ще навіть не наблизилася до головного форпосту регіону — великої краматорсько-слов’янської агломерації.

На думку Люксікова, аби зрозуміти справжні темпи просування армії РФ та їхню здатність захоплювати міста, потрібно поглянути на ситуацію з Покровськом. Навіть за версією самих російських пропагандистів, активні бойові дії за цей напрямок розпочалися ще у серпні 2024 року.

«Лише пару місяців тому вони заявили, що захопили його повністю. Проте в той же час Сили безпеки та оборони України демонстрували присутність наших військовослужбовців на території міста», — наголосив редактор.

Скільки часу насправді треба окупантам

Люксіков підкреслює, що повного контролю над Покровськом у ворога не було ще кілька місяців тому. Відповідно, безперервні бої лише за один цей населений пункт тривали понад рік, а за російськими мірками — майже півтора року.

Зважаючи на цей досвід, експерт робить висновок: спрогнозувати точну кількість сил та часу, необхідних армії РФ для окупації таких великих міст як Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ, вкрай складно. Однак абсолютно очевидно, що на це піде не менше часу, аніж на попередні операції ворога, що робить швидке захоплення всієї Донецької області фізично неможливим.

Війна в Україні — останні новини

Водночас, лінія фронту на Донеччині наблизилася до Краматорська приблизно на п’ять кілометрів, що створює для міста складну безпекову ситуацію.

За словами старшого лейтенанта Сил оборони України з позивним «Алекс», російські війська продовжують наступ із району Часового Яру, а артилерійські обстріли стають дедалі ближчими. У східній частині Краматорська вже фіксують активність ворожих дронів.

За оцінками аналітиків OSINT-спільноти DeepState, відстань від позицій російських сил до міста становить близько 14,5 кілометра. Військові попереджають: у разі подальшого просування противника загроза для населеного пункту зростатиме.