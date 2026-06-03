Чи закінчиться війна 2026 року: аналітик пояснив, де Україна має шанс на перелам

Коли закінчиться війна в Україні / © Associated Press

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Мільйони українців хочуть знати відповідь на найважливіше запитання: коли закінчиться війна? Проте наразі жодні прогнози політиків, аналітиків чи навіть астрологів не здійснилися. Відбувається багато розмов про те, що цьогоріч в Україні можна досягти припинення вогню та ракетних атак.

Чи реально закінчити війну 2026 року, розповів засновник аналітичної спільноти Resurgram Дмитро Корнієнко для 24 Каналу.

Чи закінчиться війна 2026 року

Нині у медіа критики масово говорять про варіанти завершення війни — так вони заповнюють інформаційний простір. Військові та аналітики почали заявляти про «вікно можливостей», яке відкрилося на фронті. Адже за останній час російські окупанти стали втрачати більше територій, ніж завойовувати. Додалася і технологічна перевага України у безпілотниках.

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Дипломатичні переговори не є справжнім «вікном можливостей» для України — реальний шанс полягає у війні на виснаження. Поки ресурси Росії поступово вичерпуються, Київ має зосередитися на підвищенні ефективності управління, мотивації армії та ударах по ворожій території. Про це заявив Дмитро Корнієнко.

За його словами, нинішні медійні дискусії про швидкий мир — це просто спроба заповнити інформаційний вакуум через брак гучних інфоприводів. Реальних важелів впливу на Кремль Україні зараз бракує.

Щобільше, попри теоретичний політичний інтерес Дональда Трампа до мирної угоди, немає доказів того, що США мають або готові застосувати необхідні важелі тиску як на Росію, так і на Україну.

«Щодо заяв Зеленського і Білецького, я трактую це так: ми перебуваємо у довготривалій війні на виснаження, і ключовий фактор нашої переваги — не давати Кремлю адаптуватися до змін. Часто військові, з якими спілкувався, кажуть, що „маленька радянська армія“ не переможе „велику радянську армію“. Тому наша сила в змінах, як у військовому плані, так і в політичному», — заявив Корнієнко.

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Нині можливості України зростають — під атаками перебувають близько двох третин території РФ. Водночас Москва наближається до межі своїх ресурсів. Якщо додати тиск Європи на енергетичний сектор та запровадження нових санкцій, можна підловити «вікно слабкості» росіян. Це за умови, що вони не встигнуть адаптуватися до нових обмежень.

Очікується, що ЄС запровадить новий пакет санкцій 8–9 червня. Він має обмежити цінову стелю на російську нафту, розширити список заборонених суден та запровадити санкції проти компаній «Лукойл» та «Роснефть».

Коли закінчиться війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надалі готові сприяти завершенню війни в Україні. Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо. Заява з Вашингтона з’явилася після нових масованих атак Росії на українські міста.

Зі слів Рубіо, чергові масштабні удари є прямим нагадуванням, чому цій страшній війні потрібно покласти край. Політик назвав конфлікт жахливим і зазначив, що за тривалістю він уже перевищує Другу світову війну.

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Держсекретар наголосив, що США налаштовані зробити все можливе задля наближення миру та висловив сподівання, що в певний момент з’явиться можливість знову зіграти цю важливу роль у врегулюванні.

Українська влада не виключає можливості призупинення активних бойових дій вже восени. Як розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, головною умовою для цього сценарію є повний зрив стратегічних планів російського командування.

Наразі російський диктатор проводить літню наступальну кампанію, маючи на меті захоплення Малої Токмачки або Куп’янська. Проте цей наступ уже став провальним. Якщо плани ворога остаточно зазнають краху, це може призвести до зупинки активної фази війни.

За словами Подоляка, за такого розвитку подій восени можливе припинення обстрілів, фіксація лінії розмежування, замороження конфлікту, а також залучення посередників і моніторингу. У разі реалізації цього варіанту влада зможе скасувати воєнний стан і розпочати підготовку до виборів в Україні.

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Натомість ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель ошелешила словами, що війна в Україні може завершитися за 10 років. Меркель висловила сподівання, що через десять років війна в Україні вже закінчиться, причому так, що Україна буде самостійною, вільною та суверенною державою.

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