Це фінальна стадія війни: історик зробив важливий прогноз щодо перемир’я

ЗСУ на фронті / © Associated Press

На тлі активізації дипломатичних розмов про можливе припинення вогню українське суспільство хвилює питання: чи стане це крапкою у війні, чи лише паузою перед новою бурею. Історик, вважає, що Україна входить у завершальний етап поточної фази війни, але попереджає про тривале протистояння у майбутньому.

Таку думку висловив професор Українського католицького університету Ярослав Грицак для «24 Каналу».

За словами Грицака, побоювання щодо переростання конфлікту у масштабну світову війну, які були актуальними ще кілька місяців тому, наразі зменшилися. Водночас він не бачить передумов для встановлення справжнього, остаточного миру. Йдеться скоріше про завершення гарячої фази бойових дій.

«Я лишаюся при думці, що це фінальна стадія нашої війни, російсько-української війни», — зазначив професор.

Чому війна може тривати десятиліттями

Історик підкреслив, що ключовою проблемою є природа цього протистояння. Це не класична війна за території чи економічні ресурси, яку можна завершити підписанням компромісної угоди.

«Це війна цивілізаційна і ціннісна. Якби це була тільки війна за інтереси, вона могла б скінчитися сьогодні чи завтра. А так це війна, яка може тягнутися на десятиліття», — пояснив Грицак.

На його думку, конфлікт між Києвом та Москвою періодично змінюватиме свою форму — від гарячої фази до холодної і навпаки — доки не відбудуться фундаментальні зміни в самій Росії та в системі безпеки регіону.

Для чого потрібно перемир’я

Коментуючи можливість тимчасового припинення вогню, Грицак зауважив, що такий сценарій може бути тактично вигідним для України саме зараз. Пауза у бойових діях дала б державі необхідний простір для відновлення сил, економіки та ресурсів.

«Перемир’я може бути і воно зараз, чесно кажучи, вигідніше для нас. Але це все-таки не мир», — підсумував історик.

Він закликав українців бути готовими до того, що боротьба за незалежність та цивілізаційний вибір буде тривалою, навіть якщо гармати тимчасово замовкнуть.

Нагадаємо, економіст і політичний оглядач Вольфганг Мюнхау у колонці для The Telegraph раніше висловив думку, що європейські лідери недооцінили власну геополітичну вразливість, що зрештою зіграло на користь Москві.

За його оцінкою, ключові політики Європи — зокрема Кір Стармер, Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц — помилилися, не визнавши, що центр глобальної сили вже давно змістився за межі Європи. Автор проводить історичні паралелі з початком Першої світової війни, коли існували хибні очікування щодо швидкого завершення конфлікту.

Мюнхау також звернув увагу на те, що, попри численні санкції ЄС, російська економіка адаптувалася до воєнних умов. На його думку, оцінювати її потенціал лише у доларовому вимірі некоректно, адже за паритетом купівельної спроможності РФ зберігає значні виробничі можливості, зокрема у військовій сфері. Водночас, як зазначає оглядач, Москва зменшила залежність від західної фінансової системи, посиливши співпрацю з Китаєм та Північною Кореєю.

Щодо можливого завершення війни, аналітик припускає, що конфлікт навряд чи закінчиться повною перемогою однієї зі сторін. Серед імовірних сценаріїв він називає укладення мирної угоди або замороження бойових дій. Водночас, за його словами, навіть за таких умов збереження незалежності та суверенітету України означатиме досягнення її стратегічної мети.