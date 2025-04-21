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- Війна
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Чи закінчиться війна у травні 2025 року: відповідь Коваленка
Ми бачимо, що росіяни накопичують ресурси для продовження бойових дій.
РФ нарощує виробництво дронів та ракет, а також завозить КНДРівських робітників та вербує людей по всьому світу. Цей процес свідчить про те, що держава-агресорка не має наміру завершувати війну.
Про це сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Припинення вогню не означає завершення війни
За словами Коваленка, у випадку припинення ударів “Шахедами” по цивільних, а це давно вже мало статися, США скаже, що це припинення війни. Але фронт не зупинеться від цього.
“Якщо станеться диво — Росія відмовиться від ударів по цивільних — без примусу та санкцій. Поки ми цього не бачимо. На жаль, Росія має ресурси і готується воювати протягом всього року”, — завершив Коваленко.
Нагадаємо, у РНБО пояснили, навіщо російський диктатор Володимир Путін робить паузи у війні. Мета — отримати вигідніші умови для її продовження.