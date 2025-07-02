США припинили постачання ракет ППО Україні: у Раді відповіли, чи залишиться небо захищеним

Федір Веніславський / © Верховна Рада України

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Сполучені Штати Америки зупинили постачання Україні деяких видів зброї, зокрема систем ППО. Водночас такий сценарій раніше розглядався, тому держава має певний запас озброєння, щоб мінімізувати потенційні ризики.

Про це заявив народний депутат Федір Веніславський, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, в коментарі РБК-Україна.

“Говорити про наявність офіційного підтвердження наразі передчасно. Маємо лише заяву прессекретарки Білого дому. Очікуємо, що наші дипломати з’ясують усі деталі й ми отримаємо повну офіційну інформацію — яке саме рішення ухвалено та яких видів озброєння воно стосується”, — наголосив він.

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На думку депутата, сам факт можливого обмеження постачання критично важливого озброєння, зокрема ракет до систем протиповітряної оборони, є негативним сигналом для України.

“Будь-яке скорочення чи зупинка постачання засобів, які є життєво необхідними для захисту нашого неба, — це, безумовно, негатив”, — зазначив Веніславський.

Водночас він запевнив, що українська влада враховує ризики змін у міжнародному політичному контексті й заздалегідь опрацьовує альтернативні варіанти.

“Така ситуація також передбачалася. Тому в України є певний запас потужностей. Зараз важливо активізувати роботу на всіх дипломатичних рівнях — від Міністерства оборони до Офісу президента й парламентської дипломатії, — щоб забезпечити продовження співпраці зі США”, — пояснив він.

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Окремо Веніславський підкреслив, що йдеться насамперед про ракети до систем Patriot, які надають винятково Сполучені Штати.

“Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати ризики. Але остаточні висновки можна буде робити після офіційного прояснення позиції американської сторони”, — підсумував він.

Рішення США

Вашингтон офіційно підтвердив тимчасове обмеження постачань деяких видів озброєння Україні. Як заявила речниця Білого дому Анна Келлі, це рішення ухвалено з огляду на “пріоритет інтересів самих Сполучених Штатів”.

Згідно з джерелами NBC News, міністр оборони США Піт Герсет ініціював перегляд військових арсеналів країни після активного надання допомоги Києву, а також тривалих військових кампаній на Близькому Сході. Саме це, за даними журналістів, стало підставою для відтермінування нових пакетів підтримки.

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У Москві одразу відреагували на новину. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно прокоментував ситуацію, заявивши, що рішення Вашингтона нібито ”наближає завершення СВО”.