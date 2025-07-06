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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Чи залишився в Україні військово-морський флот: Сирський розповів

Сирський запевнив, що Україна була, є і буде морською державою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Олександр Сирський

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

З нагоди Дня Військово-морських сил головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про стан українського флоту.

Про це він написав у соцмережах.

Сирський запевнив, що Україна була, є і буде морською державою. Він нагадав, що військово-морські традиції нашого народу мають тисячолітню глибину: від княжих флотилій Русі, запорозьких чайок, флоту УНР, який підняв синьо-жовті прапори на Чорному морі понад сто років тому.

Головком наголосив, що з початком повномасштабного вторгнення наші Військово-Морські Сили стали одним із ключових чинників української стійкості.

«Разом із вами ми не дали агресору висадити десант в Одесі. Відбили Зміїний. Потопили „Москву“. Загалом знищили або пошкодили 28 ворожих кораблів та один підводний човен. Уразили штаб російського флоту у Севастополі. Забезпечили безпеку „зернового коридору“. Захистили судноплавство у північно-західній частині Чорного моря», — нагадав він.

На думку Сирського, феномен цієї війни полягає в тому, що Україна, маючи обмежений надводний флот, перетворила колись грізний чорноморський флот Росії на флотилію, яка ховається в бухтах Новоросійська. Адже зараз ворожий флот фактично усунуто з окупованого Криму.

В якому стані ВМС України сьогодні

«Сьогодні ВМС України — це безпілотні надводні й підводні системи. Це берегова оборона. Це морська піхота, яка тримає найгарячіші ділянки фронту на суходолі та ефективно атакує. Це високоточна зброя. Це технології, які не лише відповідають викликам, а й формують майбутнє», — сказав головком ЗСУ.

Раніше військовий експерт розповів, чи дійсно Росія готує висадку морського десанту на Одесу.

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