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- Війна
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Чи залишився в Україні військово-морський флот: Сирський розповів
Сирський запевнив, що Україна була, є і буде морською державою.
З нагоди Дня Військово-морських сил головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про стан українського флоту.
Про це він написав у соцмережах.
Сирський запевнив, що Україна була, є і буде морською державою. Він нагадав, що військово-морські традиції нашого народу мають тисячолітню глибину: від княжих флотилій Русі, запорозьких чайок, флоту УНР, який підняв синьо-жовті прапори на Чорному морі понад сто років тому.
Головком наголосив, що з початком повномасштабного вторгнення наші Військово-Морські Сили стали одним із ключових чинників української стійкості.
«Разом із вами ми не дали агресору висадити десант в Одесі. Відбили Зміїний. Потопили „Москву“. Загалом знищили або пошкодили 28 ворожих кораблів та один підводний човен. Уразили штаб російського флоту у Севастополі. Забезпечили безпеку „зернового коридору“. Захистили судноплавство у північно-західній частині Чорного моря», — нагадав він.
На думку Сирського, феномен цієї війни полягає в тому, що Україна, маючи обмежений надводний флот, перетворила колись грізний чорноморський флот Росії на флотилію, яка ховається в бухтах Новоросійська. Адже зараз ворожий флот фактично усунуто з окупованого Криму.
В якому стані ВМС України сьогодні
«Сьогодні ВМС України — це безпілотні надводні й підводні системи. Це берегова оборона. Це морська піхота, яка тримає найгарячіші ділянки фронту на суходолі та ефективно атакує. Це високоточна зброя. Це технології, які не лише відповідають викликам, а й формують майбутнє», — сказав головком ЗСУ.
Раніше військовий експерт розповів, чи дійсно Росія готує висадку морського десанту на Одесу.