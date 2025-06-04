Ядерна зброя РФ / © Getty Images

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Те, що Росія застосує ядерну зброю через атаки військових об’єктів, які днями здійснили спецпризначенці СБУ, вкрай малоймовірно.

Про це заявив аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.

Кларк ззазначив, що Росія не демонструє жодних ознак того, що тактична ядерна зброя готується до застосування — ні передислокації, ні підготовчих заходів не відбувається.

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Москва часто вдається до ядерної риторики, щоби залякати світ, але на практиці застосування тактичної ядерної зброї не дає їй реальних переваг.

«Щоб знищити одну українську бригаду, яка зазвичай діє розосереджено, довелось би використати п’ять чи шість ядерних бомб потужністю, як у Хіросімі. А це вже повномасштабна ядерна війна — і навіть тоді мова йде лише про одну бригаду», — пояснив експерт.

Інший варіант — удар по місту, що спричинив би міжнародний шок і потужний осуд.

Путін втратить союзників

«Якщо Путін зламає це табу, він втратить своїх найважливіших партнерів і прихильників», — додає Кларк.

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Йдеться, зокрема, про Індію та Китай, адже це матиме катастрофічні наслідки для його іміджу у країнах Глобального Півдня.

«Путін хоче увійти в історію як великий російський лідер, а не як перша людина після Другої світової, що застосувала ядерну зброю у наступальних цілях», — додав Кларк.

Ймовірнішою відповіддю може стати 4–5 днів інтенсивних авіаударів з боку Заходу.

Однак, за словами Кларка, не можна повністю виключати, що Росія може перейти межу, використавши біологічну чи хімічну зброю.

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«Є чимало повідомлень про застосування отруйних речовин і нервово-паралітичних агентів Москвою. Цілком можливо, що Росія готує якусь „спектакулярну“ біоатаку проти цивільного населення».

Як відреагує Трамп?

На запитання, як би Захід відповів на ядерну атаку Кремля, Кларк зауважує, що раніше США чітко давали зрозуміти: відповіддю буде масований звичайний удар по кожній базі, з якої було застосовано ядерну зброю.

«Я не вірю, що Трамп дав би команду на таку відповідь», — каже він.

На його думку, Трамп надзвичайно обережний і не бажає стратегічного застосування американської сили.

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«Ідея прямого застосування американської військової сили проти Росії за Трампа — практично виключена», — додав Кларк.

Нагадаємо, після атаки СБУ на Кримський міст у Кремлі заявили, мовляв, їм відомо про атаку України на Кримський міст, яка сталася 3 червня.

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