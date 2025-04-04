Чи завершиться війна в Україні у найближчі місяці: що про це кажуть Зеленський та політолог

За оцінками експертів, восени армія Путіна може відчути дефіцит ресурсів. / © ТСН

Реклама

Після чергових заяв президента США та його спецпредставника Кіта Келлога про близькість перемир’я в Україні, Росія продовжила наносити ракетні, бомбові та дронові удари по нашій країні, свою роботу не припиняють ворожі БПЛА. Тисячі українців таку ситуацію називають не інакше як паралельною реальністю. В той же час і президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та Європа об’єднані в питанні припинення вогню. Він не виключив, що ситуація може змінитись у найближчі тижні або місяці.

Чого чекати найближчим часом з оглядом на нинішню ситуацію — про це в коментарі для ТСН.ua розповів політолог Володимир Фесенко.

«Перемир’я немає. Була спроба вийти на перший етап припинення вогню по енергетиці і на морі. Формально нібито про це домовились, але працює це в дуже обмежених масштабах та з очевидними порушеннями. Обидві сторони звинувачують одна одну в порушеннях», — каже Володимир Фесенко.

Реклама

Та продовжує: «Що стосується моря, то активної війни не було. Там скоріше йде переговорна боротьба, Росія висуває свої ультиматуми, американці розуміють, що не можуть їх виконати без згоди Європи. Тому там жодного прогресу немає. А от по енергетиці зараз формально нібито виконуються, але виконуються так, як свого часу мінські угоди — активної війни немає, але в той же час є регулярні показові порушення».

Порушення вогню неминучі

За словами політичного експерта, головна проблема в тому, що поки не буде припинення вогню в повітрі, порушення навіть випадкові або часткові будуть неминучими.

«Для того, щоб відбувся реальний прогрес, а не якісь переговори, домовленості, потрібно домовлятися про припинення вогню в повітрі. Це ключове», — впевнений Фесенко.

Переговори зависнули

На його думку, поки що проблема в тому, що в переговорному процесі виникла явна стагнація.

«Проще кажучи, зависання. Процес зависнув. Формально він не припиняється, але всі сторони зайшли в певний глухий кут«, — оцінює ситуацію політолог.

Росія, за його словами, явно не хоче йти на нові компроміси, нові кроки, висуває свої ультиматуми, не готова йти на новий етап припинення вогню.

«Росія тягне час, але це не мета, це спосіб, інструмент тиску на Трампа. Для того, щоб примусити останнього до миру на російських умовах», — пояснює Фесенко.

На думку Фесенка, Росія керується наступною логікою по відношенню до США: «Логіка така: ви хочете швидкого миру, припинення вогню — добре. Але давайте, тисніть на Україну, нехай вона погоджується на російські умови. Тоді буде швидке завершення війни. Росія хоче спочатку скасування санкцій, діє за логікою „зранку гроші, ввечері — стільці“. Через це виникла тупікова ситуація в переговорному процесі».

Політолог впевнений, що росіяни фактично шантажують американців, вимагають поступок.

«Лавров прямим текстом сказав, що нехай Вашингтон віддає накази Києву, а Київ виконує ці накази. І американці розуміють, що ця логіка не спрацює, ми не будемо виконувати російські накази, навіть якщо вони йдуть з Вашингтону. Чи вдасться подолати це зависання — питання відкрите. Мені здається, що спроби є. З обох сторін», — каже Володимир Фесенко.

Але при цьому, на його думку, росіяни хочуть відновити більш активний діалог між США і Росією, без України.

«Саме на це спрямований візит Кирила Дмитрієва (спецпредставника Путіна — Ред.) до Вашингтону. У американців логіка інакша. Вони, думаю, погодилися на візит Дмитрієва для того, щоб відновити переговори. Думаю, вони будуть тиснути на росіян, переконувати їх в тому, що якщо ви хочете домовляти по бізнесу, то обов’язково частиною переговорного процесу вже зараз має бути відновлення переговорів про припинення вогню. Тому шанси є», — припускає політолог.

Крім того, він не виключає, що найближчим часом можлива нова телефонна розмова між Трампом та Путіним.

«Я не виключаю, що після або під час візиту Дмитрієва може бути домовленість і про нову телефонну розмову між Трампом і Путіним. Чи відбудуться нові раунди переговорів, наскільки вони будуть результативними — це питання відкрите. Думаю, спроби відновити переговорний процес про припинення вогню будуть зроблені», — каже експерт.

За яких умов Росія завершить війну

До цього Фесенко додає, що станом на зараз немає простої однозначної відповіді на питання про те, чи віддаляється Росія від миру.

«Є два чинника. Перший — намагання Путіна домовитись з Трампом. Якщо ця мотивація у Путіна буде домінувати над бажанням отримати перемогу над Україною, тоді він продовжить переговори про припинення війни. Питання в тому — коли і як вдасться домовитися. Але цей чинник буде утримувати Путіна в переговорному процесі», — припускає експерт.

За його словами, другий чинник — це готовність та здатність Росії вести масштабну війну.

«Поки така готовність є. За оцінками, ресурси до кінця року є. Далі — проблемно«, — оцінює ситуацію Фесенко.

Резюмуючи, він каже наступне: «Як раз зменшення ресурсної можливості для продовження масштабної війни, накопичення внутрішніх проблем — це може поступово підштовхувати Росію до того, щоб завершувати війну переговорним шляхом. Тому деякі експерти вважають, що якщо Путіну не вдасться досягти реального прогресу у війні до осені, тоді восени він буде більше схильний виходити на якісь реальні домовленості про припинення війни».

Раніше повідомлялось про те, що у Трампа визнають, що Росія проти мирної угоди.

Читайте також: