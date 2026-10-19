Чи зберігаються обмеження Starlink на фронті: Зеленський назвав актуальні проблеми

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що на різних ділянках фронту обладнання Starlink і Starshield перестає функціонувати, коли швидкість руху сягає 130–161 км/год.

Про це президент повідомив у соціальних мережах.

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«На жаль, фіксуємо, що на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130–161 кілометр на годину», — повідомив Зеленський.

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За словами президента, обмеження вже впливають на роботу Сил оборони.

«Це гальмує нашу фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів, передусім мідстрайків та перехоплювачів реактивних “Шахедів”», — зазначив він.

Зеленський додав, що проблему мають знову обговорити з партнерами.

«Швидкість має значення для захисту життя», — наголосив президент.

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Окремо Зеленський повідомив, що разом із міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних сил визначили додаткові можливості для виробництва турелей, які використовують проти російських «Шахедів».

За його словами, Україна збільшуватиме замовлення та має прискорити організаційні, фінансові й виробничі процеси.

Обмеження Starlink для України: останні новини

Раніше Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи Starlink і Starshield запровадили після сигналу з боку уряду США, а SpaceX технічно виконала це рішення. Хто саме в американській адміністрації його ухвалив, президент не уточнив.

«Це був сигнал від американського уряду обмежити цю швидкість, а технічно SpaceX це виконала», — сказав Зеленський.

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За його словами, обмеження досі залишаються. Вони впливають не лише на зв’язок на фронті, а й на використання дронів для логістики та перехоплення швидкісних реактивних «шахедів».

ЗМІ також повідомляли, що розпорядження щодо обмеження Starshield могло надійти безпосередньо з Білого дому.

Водночас Росія використовує проблеми в роботі супутникового зв’язку Starlink, щоб завдавати Україні максимальних руйнувань.

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