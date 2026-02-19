Чи здатна РФ воювати ще два роки: ексречник Генштабу ЗСУ дав відповідь

Росія зможе воювати лише 6 місяців — Селезньов / © ТСН

Поширення у західних медіа інформації про те, що Кремль нібито здатен воювати ще два роки, є елементом інформаційно-психологічної операції РФ. Її мета — змусити українське керівництво піти на поступки під тиском наративу про «невичерпні ресурси» РФ.

Таку думку висловив військовий аналітик і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі «Київ 24».

«Зважаючи на те, що останнім часом у провідних європейських медіа з’являються заяви про готовність Путіна воювати ще ледь не два роки, це має вигляд спланованої інформаційно-психологічної операції. Росія намагається силою слова переконати українське керівництво в необхідності поступок. Насправді ж ресурсів для ведення активних бойових дій у ворога істотно бракує. Що далі, то більше загострюються проблеми російської економіки, то більше послаблюється наступальний потенціал окупантів», — зазначив Селезньов.

За його словами, аналіз динаміки бойових дій і змін на фронті свідчить про поступове виснаження російських можливостей.

«Якщо подивитися на карту та її динаміку, стає очевидно: ворог поступово втрачає свій наступальний потенціал. Масштабних змін на полі бою, які могли б кардинально змінити ситуацію на користь РФ, не відбувається. Російська економіка входить у стадію стагнації, а фізичних ресурсів для підтримання високої інтенсивності війни вистачить максимум на найближчі шість місяців», — підкреслив він.

Водночас експерт наголосив, що попри виснаження ресурсів противника розслаблятися не можна, адже бойові дії тривають, а Росія продовжує шукати можливості для тиску як на фронті, так і в інформаційному просторі.

