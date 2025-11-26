Чи здатна РФ захопити весь Донбас за два місяці - журналіст проаналізував просування ворога на фронті

Танк / © pressjfo.news

Реклама

Журналіст Роман Шрайк зазначив, що заяви про те, що Росія може захопити Донбас за пару місяців, не відповідають реальності.

Про це він повідомив в Telegram.

За останній рік, тобто за 365 днів, Росія захопила приблизно 2,9 тис. км² Донеччини, тоді як близько 6,2 тис. км² області залишаються під контролем України. На опублікованій карті журналіст навів межі Донеччини та позначив червоним ті території, які були захоплені за останній рік.

Реклама

Що стосується Луганської області, її Росія поки що також не повністю контролює — залишилося близько 100 км², які перебувають під контролем України.

«Я не буду прогнозувати, скільки знадобиться часу Росії для повного захоплення Донбасу, але точно не два місяці», — підкреслив Шрайк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ISW спрогнозували, як швидко Москва зможе захопити Донбас.