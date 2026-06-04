Чи здатна Україна створити ядерну зброю: відверта заява конструктора Fire Point

Українська ядерна зброя / Ілюстративний колаж / © ТСН

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Україні не варто зважати на ядерні погрози з боку Росії. Київ і сам має технічні можливості для створення ядерної зброї, проте дотримується міжнародних зобов’язань, тому не йде на такий крок.

Таку думку співзасновник та головний конструктор збройової компанії Fire Point Денис Штілерман висловив у інтерв’ю журналістці Олесі Бацман.

Ядерні погрози Росії

Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи здатен президент Росії Володимир Путін завдати ядерного удару по Україні та наскільки реальним є такий сценарій, Штілерман наголосив:

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«Дивіться, найважливіше в цій війні — ніколи не думати про те, що Росія має ядерну зброю. Якщо ми думаємо про це, ми вже одразу програли. Чому? Тому що вони завжди будуть цим тиснути, а ми постійно будемо перед ними відступати. Треба воювати так, ніби в них нічого немає«.

Також він звернув увагу на позицію Китаю, зазначивши, що поширення ядерної зброї в регіоні не відповідає інтересам Пекіна.

Окремо співзасновник Fire Point висловився щодо можливостей України у сфері ядерних технологій та причин, через які держава не йде цим шляхом.

Чи здатна Україна створити ядерну зброю?

«Ну і якщо Путін думає, що Україна не здатна створити цю ядерну зброю — там немає нічого складного, і, звісно ж, ми можемо це робити. Але ми цього не робимо, тому що дотримуємося наших міжнародних зобов’язань, які ми взяли в обмін на те, що наші міжнародні партнери гарантували нашу безпеку. Вони свої зобов’язання не виконують, але ми поки що свої виконуємо», — висловився Штірлерман.

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Він також відповів на запитання про те, за яких умов Україна може знову стати ядерною державою.

«Ну, звісно, це дуже простий процес, і там усе зрозуміло. Це питання політичного рішення — і все. І треба віддати належне нашому керівництву, що воно виконує взяті на себе зобов’язання щодо ядерного статусу України, і все», — сказав співзасновник Fire Point.

До слова, хоча Росія має технічну можливість завдати ядерного удару в будь-який момент, керівник Офісу президента України Кирило Буданов наголошує, що наразі жодних ознак підготовки до такої атаки немає. За його словами, це питання політичної волі, а побоювання щодо ядерної загрози є безпідставними, хоча російський арсенал загалом залишається серйозною небезпекою.

Нагадаємо, 3 червня після атаки дронів на Санкт-Петербург заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков знову пригрозив Україні ядерною зброєю. Він заявив, що Москва може використати цей арсенал у разі «зазіхань на її територіальну цілісність», і закликав сприймати це попередження як серйозний сигнал.

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