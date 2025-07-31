Експерт розповів, чи здатна Україна збивати реактивні "Шахеди"

Чи здатна Україна збивати реактивні "Шахеди" / © ТСН

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Росія почала застосовувати реактивні ударні безпілотники типу «Шахед», але вони не є невразливими. Насправді, збити такий дрон в деяких випадках навіть простіше, ніж його попередників з традиційним двигуном.

Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Експерт підтвердив, що 30 липня росіяни використали вісім таких безпілотників на північному напрямку. Він зазначив, що ці дрони дуже вразливі для переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК), адже їхній реактивний двигун є потужним джерелом теплового випромінювання.

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Ефективні засоби протидії

ПЗРК. Усі ракети з інфрачервоними головками самонаведення, які є на озброєнні мобільних груп (Stinger, польські ПЗРК, старі радянські «Стріла»), можуть ефективно вражати ці цілі.

Зенітна артилерія. Для зенітних установок з радіолокаційним або електронним наведенням, як-от німецькі «Гепарди» , реактивні «Шахеди» не становлять значної проблеми. «Гепарди» здатні збивати навіть крилаті ракети, які летять удвічі швидше.

Винищувачі. Висока швидкість реактивних дронів (близько 450 км/год) робить їх зручною мішенню для бойових літаків. Винищувачі, зокрема F-16, можуть використовувати ракети з тепловим наведенням або розстрілювати дрони з гармати, оскільки їм комфортно працювати на таких швидкостях, на відміну від повільніших «Шахедів» старого зразка.

За словами Романенка, не варто панікувати. Хоча реактивні «Шахеди» можуть створити певні труднощі для мобільних вогневих груп, масово застосовувати їх росіяни не зможуть. Українська протиповітряна оборона просто потребуватиме переконфігурації для ефективного розподілу цілей.

Нагадаємо, російська армія два дні поспіль атакує Україну із застосуванням нових реактивних дронів, які мають не тільки інший звук під час польоту, але й створюють нові проблеми для української ППО.

Відомо, що у ніч проти 31 липня під час масованої атаки Київ атакували реактивні «Шахеди».

Ці дрони демонструють швидкість понад 500 км/год і відображаються на радарах аналогічно до крилатих ракет. Це ускладнює їхнє виявлення і знищення — більшість наявних засобів ППО не розраховані на перехоплення таких швидкісних цілей.

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