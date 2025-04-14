Чи здатні F-16 на рівних битися з сучасними літаками РФ: авіаексперт відповів

Винищувач F-16 / © Associated Press

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Винищувачі F-16 не можуть на рівних вести бій з сучасними російськими літаками.

Про це сказав авіаексперт Валерій Романенко в ефірі «Київ 24».

«F-16 в принципі не можуть вести повітряний бій на рівних з сучасними російськими літаками. На жіль, їхні радіолокатори і далекобійність їхніх ракет не дозволяє це робити. У росіян радар бачить літаки на 300 км. Скажімо, F-16 — набагато менше», — сказав він.

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За словами фахівця, F-16, в порівнянні з Су-35, наприклад, це мало не вдвічі менший літак.

«До того ж, у росіян радар бачить літаки на 300 км. А F-16 — на 100-120, не більше», — сказав він.

Романенко також зазначив, що радар винищувача F-16 здатний виявити російські літаки на відстані 120 км, а зараз бої не точаться на близьких відстанях.

Нагадаємо, росіяни випустили по F-16 три ракети, одна з яких влучила в український літак, що стало причиною загибелі пілота винищувача Павла Іванова.

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