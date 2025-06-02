Чи зменшаться удари по Україні після атаки на російські бомбардувальники: експерти оцінили наслідки

Вибух. / © АСН24

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Атака українських дронів-камікадзе по російських авіабазах у Сибіру вдарила по самому серцю стратегічної авіації Кремля та викликала серйозну стурбованість серед вищих чиновників у Москві.

Про це пише Bloomberg.

В ніч на неділю українські FPV-дрони завдали ударів по щонайменше п’яти військових аеродромах, уразивши далекобомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3, які входять до складу ядерної тріади РФ. Ці літаки використовуються для запуску ракет по Україні з великої дистанції й вважалися недосяжними для атак. Несподіваний удар демонструє, наскільки глибоко Україна тепер здатна проникати в тил противника — за тисячі кілометрів від лінії фронту.

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За словами джерел, наближених до Кремля, російське керівництво охопило “почуття гіркоти й тривоги” після того, як уразливими виявилися елітні військово-повітряні сили, на які раніше покладали особливі надії. У Москві визнають, що удари не зупинять темпи атак по Україні, однак удар по символах стратегічної потуги завдав помітного психологічного й технічного удару.

Операцію вже назвали однією з найзухваліших за весь час повномасштабної війни. Президент України Володимир Зеленський привітав її як “блискучу”, зазначивши, що місія готувалась понад півтора року, а дрони були заздалегідь перекинуті вглиб Росії у вантажівках, маскуючись під цивільні об’єкти.

Попри різні оцінки завданих втрат, навіть прокремлівські джерела визнали втрати: військовий телеграм-канал “Рибар” повідомив про 13 пошкоджених літаків, більшість із яких — стратегічні бомбардувальники. Російське Міноборони офіційно підтвердило атаки, хоча заявило лише про “окремі пошкодження”. У свою чергу, джерела в Києві стверджують, що було уражено понад 40 літаків.

Водночас експерти зазначають: навіть знищення частини флоту Ту-95 — старих, але критично важливих для завдання ракетних ударів літаків — суттєво скорочує бойовий потенціал Росії. За словами військового аналітика Дугласа Баррі з IISS, ці машини і так є найменш чисельним елементом ядерної тріади Росії — і тепер стан їх ще більш критичний.

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Москву особливо непокоїть той факт, що йдеться не просто про втрату техніки, а про ураження одного з найчутливіших компонентів національної безпеки. Деякі бомбардувальники могли виконувати й неядерні місії, але сам факт прориву українських дронів до стратегічних об’єктів — це безпрецедентна поразка системи безпеки.

Попри масштаби атаки, в оточенні Кремля та Міністерства оборони РФ намагаються применшити її стратегічні наслідки. За словами джерел, наближених до військово-політичного керівництва, операція не матиме вирішального впливу на загальний ядерний потенціал країни. Зокрема, політолог Володимир Пастухов вважає, що ураження літаків не вплине на здатність Росії продовжувати війну.

“Техніки, що залишилася, більш ніж достатньо для досягнення тих цілей, заради яких вона задіяна в цій війні”, — написав Пастухов у своєму Telegram-каналі.

Втім, експерти вказують на зовсім іншу площину наслідків — символічну та стратегічну. За словами Томаса Вітінгтона, фахівця з ППО та РЕБ Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень у Великій Британії, сам факт удару по ключових об’єктах ядерного стримування підриває один із фундаментів воєнної доктрини РФ — ілюзію невразливості.

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“Ця нещодавня атака підкреслює нездатність російської системи ППО захистити критичні стратегічні об’єкти, зокрема авіабази стратегічної авіації”, — зазначив Вітінгтон.

За його словами, українська тактика, яка ще кілька місяців тому виглядала оборонною, тепер перетворюється на наступальну гру із викликом у саме серце російського ядерного арсеналу.

Ще один важливий фактор — технологічна вразливість. Удар завдано по техніці, для підтримки якої Росія роками залежала від імпортних компонентів. Аудит, який у 2022 році отримало Bloomberg, показував, що низка систем на Ту-95 і Ту-160 базується на західних чипах і навігаційних блоках, замінити які вітчизняною продукцією Росії досі не вдалося.

В умовах посиленого санкційного тиску і майже повної відсутності постачання таких компонентів з Китаю чи інших “дружніх країн”, навіть часткове виведення з ладу техніки створює довгострокову проблему відновлення.

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На цьому тлі в європейських столицях уважно стежать за подіями. За словами Вітінгтона, стратегічні бомбардувальники РФ не лише загрожували Україні, а й становили потенційну небезпеку для країн НАТО. І саме тому будь-яке зменшення цього ресурсу сприймається як значне послаблення можливостей Москви у глобальному вимірі.

“Вивівши з ладу навіть частину цього парку, Україна суттєво знизила рівень загрози для союзників Альянсу”, — наголосив він.