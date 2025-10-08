Чи здатні ракети Tomahawk змінити перебіг війни в Україні: військовий оглядач відповів

Tomahawk / © Getty Images

Потенційне постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» забезпечить ЗСУ тактичну перевагу, але не зможе змінити перебіг війни, якщо не йдеться про їх масове постачання.

Таку оцінку висловив Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці та ветеран російсько-української війни в етері «КИЇВ24».

За його словами, ракети, подібні до «Томагавків», виправдовують себе лише під час масованих ударів, коли застосовується велика серія боєприпасів. Невелика кількість матиме радше символічний чи політичний ефект, ніж вирішальне воєнне значення.

«Як казали в Інституті дослідження війни, допоможе певні переваги мати на лінії фронту, але так, щоб ці [ракети] змінили перебіг війни, ну це навряд чи… Річ у тому, що їх потрібна велика кількість», — зауважив Гетьман.

Він навів історичний приклад операції «Буря в пустелі», де для витиснення військ Саддама Хусейна було запущено близько 280 «Томагавків» за тиждень. Він також жорстко розкритикував політичну риторику щодо передавання ракет без дозволу на їх використання:

«Якщо декілька там магафів, і якщо вони щоб стояли в серванті для того, щоб як хрустальні рюмочки… для того, щоб таким чином налякати Путіна чи… Що це за, що це за ідіотизм?».

Таким чином, ключовим для України є розвиток власного серійного виробництва далекобійних ракет.

Нагадаємо, Дональд Трамп зробив заяву, яка тримає інтригу: рішення щодо передавання Україні ракет Tomahawk ним «певною мірою» ухвалене. Однак, за його словами, останнє слово залишається за Києвом — він вимагає чіткого плану використання цієї потужної зброї.

Кремль не забарився з відповіддю. Речник Дмитро Пєсков, нахабно посилаючись на «недвозначну» позицію Путіна, вкотре пригрозив, що такий крок США означатиме «ескалацію конфлікту».

Постачання американських крилатих ракет «Томагавк» до України може стати багатомісячною «епопеєю» і відбуватиметься поступово, перетворюючи цю зброю на потужний інструмент дипломатичного та військового тиску на Кремль.