Чи зможе Росія прорватися до Дніпропетровщини до 9 травня: у ЗСУ дали прогноз

Збройні сили України. / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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Російські війська активізували атаки на Новопавлівському напрямку, намагаючись прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області до 9 травня. Але в Силах оборони заявляють: досягнути цієї мети окупантам не вдасться.

Про це в ефірі “Суспільного” повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов.

За його словами, навіть попри те, що російські війська просунулись на відстань близько трьох кілометрів до межі області, їм не вдасться здійснити прорив у зазначені терміни.

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“Так, вони йдуть до кордону з Дніпропетровською областю, але вже абсолютно очевидно, що вони не дійдуть до нього у вказані дати”, — заявив Трегубов.

Він також підкреслив, що навіть досягнення адміністративного кордону не матиме реального тактичного сенсу для армії РФ.

“З військової точки зору це не має виправдання, а з політичної — хіба що для картинки: ми зайняли два села, дійшли до кордону. Але це відбулося лише через 11 років війни, при тому, що з самого початку вони були вже недалеко. Це не те, чим можна хвалитися”, — додав він.

Трегубов також зазначив, що спроба обійти Покровськ через наступ у напрямку Котлиного завершилася для ворога невдачею.

Раніше з’явились чутки, що російське військово-політичне керівництво поставило перед армією завдання до 9 травня зайти на територію Дніпропетровської області.