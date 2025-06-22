Чи зможе Росія захопити Донеччину 2025 року — генерал армії відповів

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На початку повномасштабної війнив Україні одним із головних завдань Росії на фронті залишалося встановлення повного контролю над територією Донецької області. Минуло вже понад три роки, однак ворог досі зазнає серйозних втрат — лише там рахунок йде на тисячі знищених окупантів.

Про це «24 Каналу» розповів генерал армії та колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Він розповів про поточну ситуацію на фронті і зазначив, що, попри ще наявні ресурси, здатність Росії підтримувати масштабну війну поступово знижується.

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Чи є шанси у Росії захопити Донеччину

За словами Маломужа, українські сили впевнено стримують противника на всіх напрямках фронту. Зокрема, на Сумщині вже з’явилась інформація про визволення Андріївки.

Попри спроби окремих наступів, Росія наразі неспроможна здійснити прорив. Ворог зазнає великих втрат, намагаючись просуватись на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках. Втім, українські війська утримують свої позиції та активно знищують живу силу й техніку агресора.

Маломуж наголосив: плани Кремля щодо Донеччини приречені на провал. Масштабна наступальна операція Росії в цьому регіоні наразі неможлива.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що армія РФ має просування в бік Костянтинівки Донецької області з напрямку Часів Яру. Ситуація на фронті загострилася.

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А напередодні, 20 та 21 червня, росіяни наступали на Новопавлівському напрямку. Вони просунулися у східній частині Запоріжжя.

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