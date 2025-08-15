Чи зможе Росія захопити Донецьку область: офіцер ЗСУ назвав реальні перспективи

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай / © mil.by/ru

Наразі в росіян немає можливості захопити повністю Донецьку область.

Таку думку в етері КИЇВ24 висловив офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

«Я не бачу зараз можливості при тих силах, при тих позиціях сил, які є на сьогодні, вийти, як каже Путін, на адміністративні кордони», — зазначив військовий.

Гай зауважив, що видання The Independent пише про те, що, мовляв, втрата Донеччини може перенести лінію бойового зіткнення на 80 кілометрів на захід. Ба більше, видання припускає, що розширення червоної зони відкриє для Росії шлях до Харкова, Полтави і Дніпра.

«Мені здається, що це популістська маніпулятивна стаття для того, щоб просто продемонструвати «слабкість» України в обороні», — підсумував офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, РФ поширює брехню про ситуацію в Донецькій області: ЦПД звернувся до українців. Як зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, один із наративів, які вже вкидають росіяни на тлі подій у Донецькій області — про те, що «хтось щось здає». Це відома тактика РФ. Насправді ж тривають активні бої, ЗСУ роблять усе можливе і неможливе для знищення росіян.