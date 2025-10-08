Чи зможе Росія захопити Запоріжжя: до чого готуватись

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На тлі чуток про можливий великий наступ РФ на Харків, Суми, Чернігів та Запоріжжя військові аналітики оцінили реальні загрози. За їхніми даними, у ворога наразі немає сил для окупації обласних центрів, проте він посилюватиме терор проти прикордонних та прифронтових міст.

Про це йдеться в матеріалі OBOZOV.

Чи вистачить сил в окупантів

Експерти запевняють: наявного у російських окупаційних військ (РОВ) ресурсу недостатньо для проведення великої наступальної операції з метою окупації цілого обласного центру.

На Запорізькому напрямку зосереджених сил ворога не вистачає, щоб вийти на Запоріжжя. Вся активність РОВ там зведена до дій тактичного рівня.

Бої на Дніпропетровщині пов’язані зі спробою окупантів взяти під контроль локальну територію та просунутися трасою Н-15, а не з наміром штурмувати Дніпро.

Аналітики наголошують, що Росія зараз не накопичує сили для великого прориву. Навпаки, спостерігається зменшення деяких угруповань військ для посилення інших, більш проблемних для ворога ділянок фронту. Наявного ресурсу РОВ вистачає лише для повільного, «повзучого» наступу на окремих ділянках.

Головна загроза — терор: до чого готуватися

Попри відсутність загрози окупації, небезпека для прикордонних та прифронтових міст залишається високою. Експерти впевнені, що російські війська докладатимуть максимум зусиль, щоб зробити життя в цих містах нестерпним.

«Ворог буде як продовжувати, так і масштабувати терор», — зазначають аналітики.

Це означає, що обстріли та атаки на цивільну інфраструктуру Харкова, Сум, Чернігова, Запоріжжя та інших міст, на жаль, триватимуть і, ймовірно, посилюватимуться.

Чи ватро евакуюватись

Отже, на питання, чи є загроза окупації Харкова, Сум, Чернігова, Дніпра чи Запоріжжя, експерти відповідають — наразі ні. Однак загроза життю через постійний терор нікуди не зникає.

Тому, як зазначають аналітики, кожен українець має сам для себе визначати рівень придатності міста до життя та ухвалювати рішення про евакуацію.

Нагадаємо, впливове американське видання The Atlantic дійшло висновку, що Україна має шанси перемогти у війні на виснаження, а час починає грати проти Росії.

Автор матеріалу зазначає, що ЗСУ успішно компенсують дефіцит особового складу інноваційними технологіями, зокрема масовим використанням дронів, та новою тактикою, яка полягає в уникненні прямих боїв задля збереження життів та поступового виснаження ворога.

У статті також наводиться думка колишнього командувача армії США в Європі Бена Годжеса, який наголосив, що «Росія не здатна перемогти, якщо Захід не здасться».