Чи зможе Україна перейти в наступ цього року: Sky News про "сюрпризи" від ЗСУ

Аналітик Sky News про можливість наступу ЗСУ / © Associated Press

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Українці можуть розпочати деякі несподівані наступальні дії, які відволікатимуть російських військових, але великий контрнаступ цього року важко уявити.

Таку думку висловив військовий аналітик Sky News Майкл Кларк.

За його словами, Україна може піднести кілька сюрпризів для росіян, особливо в Криму.

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«Українцям вдалося успішно тримати російський Чорноморський флот подалі від західної частини Чорного моря, і вони зробили Крим не дуже життєздатним військовим центром для росіян», — додає він.

Кларк вважає, що стратегічний наступ ЗСУ, який змінить баланс на місцях, дуже важко уявити до наступної весни. Експерт пояснює, що це тому, що українським силам потрібно буде привезти нову зброю, перенавчити та переозброїти свої війська.

На його думку, нова мета України — завдати «функціональної поразки для росіян».

«Тож росіяни продовжуватимуть просуватися, але їм не допоможе просунутися далі за намальовану лінію, а якщо вони просунуться трохи далі, то не візьмуть жодного міста. Це буде функціональна поразка. Українці нормалізують війну в межах власного суспільства і позбавлять росіян будь-яких функціональних перемог», — каже Кларк.

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Раніше у Washington Post з’явилася стаття, що нібито президент США Дональд Трамп заявив Зеленському, що Україні потрібно перейти в наступ.