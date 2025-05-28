Чи зможе Україна воювати до літа 2026-го: Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Російська армія почне відчувати значний вплив санкцій від літа 2026 року, а до цього часу РФ зможе вести війну. Проте Україна не хоче воювати стільки часу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

«Ми всі розуміємо, що економіка Росії через санкції почала це (тиск — ред.) відчувати. Але їхня армія, яку вони годують фінансами, буде відчувати це, починаючи від наступного року, десь від літа, від червня 2026 року. Це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати. Ми не хотіли воювати від самого початку. Але це дуже складно. Ніхто не хоче років війни», — зазначив глава держави.

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Раніше Володимир Зеленський висловив сподівання, що у червні 2026-го «війни вже не буде».

Також він розповів, чому миру досі немає, і запевнив, що Україна готова до переговорів.