Чи зможе Україна вистояти без масштабної підтримки Вашингтона: хто замінить США у цій війні

Чи зможе Україна вистояти без підтримки Вашингтона. / © ТСН.ua

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Перспективи України на полі бою проти Росії помітно затьмарилися після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа. Сам президент неодноразово натякав, що не має наміру підтримувати Київ у тому ж обсязі, як це робив його попередник, Джо Байден. З огляду на це, шлях до української перемоги у війні здається значно складнішим, і в багатьох європейських столицях це викликає глибоке занепокоєння.

Про це розповідає Foreign Policy.

Втім, говорити про безвихідь зарано. Попри скорочення очікуваної підтримки з боку США, Україна демонструє здатність адаптуватися. Її оборонна промисловість запускає передові розробки, а на фронті відбуваються новаторські операції. Так, нещодавня операція “Павутина” стала черговим ударом по військовій авіації РФ — українські дрони вразили щонайменше 10 літаків у глибокому тилу противника. Успіхи на Чорному морі вже позбавили Росію домінування в регіоні.

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Попри це, роль США залишається критичною. Навіть якщо постачання озброєння буде обмежене, експерти зазначають: адміністрація Трампа навряд чи повністю відмовиться від України. Передусім, ідеться про супутникову розвідку, яка є “очима та вухами” українських Сил оборони.

За даними New York Times, переважна більшість далекобійних ударів ЗСУ базуються на координатах, отриманих через супутникові платформи, до яких Україна отримала доступ після повномасштабного вторгнення 2022 року. Як вважається, саме цю форму співпраці США збережуть за будь-якої політичної ситуації, адже вона дозволяє Вашингтону впливати на війну без прямої ескалації.

Доля війни дедалі більше залежить від Європи. На тлі потенційного згортання американської підтримки Франція, Німеччина, Велика Британія та Польща активізували зусилля: ухвалюють пакети озброєнь, забезпечують фінансову підтримку та тиснуть на ЄС для введення нових санкцій проти Росії. З моменту, коли Фрідріх Мерц обійняв посаду канцлера Німеччини, дипломатична активність у Європі значно зросла.

ЄС уже поступово бере на себе лідерську роль у підтримці України. Його економічні потужності у дев’ять разів перевищують російські, що дає змогу не лише компенсувати скорочення американської допомоги, а й у перспективі перевершити її.

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Україна залишається надійним союзником Заходу — і той, хто відмовиться від її підтримки, ризикує втратити більше, ніж здобуде. Але нові обставини вимагають стратегічної перебудови: ставка на технології, внутрішнє виробництво та активізацію європейської дипломатії можуть дати Києву перевагу, навіть без безумовної підтримки з боку США.

Раніше Reuters написав, що Європа здатна взяти на себе ключову роль у підтримці України, навіть якщо Сполучені Штати повністю припинять військову допомогу.