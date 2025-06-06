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- Війна
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Чи зможе Україна зруйнувати Керченський міст за допомогою 1000 дронів: військовий експерт пояснив
Одна атака, навіть масштабна, не зможе вирішити питання остаточно. Потрібна серія ударів, щоб досягти стратегічного ефекту.
Українські атаки на Керченський міст не залишаються поза увагою міжнародних експертів. Цього тижня об’єкт зазнав підводного підриву.
Військовий аналітик Майкл Кларк відповів Sky News, чи справді рій із тисячі безпілотників міг би знищити стратегічну споруду.
За словами Кларка, міст — це не просто транспортна артерія, а “гордість і радість Путіна”. Саме тому росіяни вважають його ключовим об’єктом для оборони.
“Щоб завдати суттєвої шкоди мосту, потрібно запустити багато ракет — і навіть тоді лише кілька з них можуть пройти. Оборона навколо мосту надзвичайно потужна, бо він має величезне значення для Москви”, — пояснив експерт.
Кларк також зазначив, що завдяки протяжності у 12 миль міст складно повністю вивести з ладу.
“Його можна пошкодити в кількох місцях, але ці діри можна залатати. Проте його можна зробити непридатним для використання на тривалий час і підвищити його вразливість”, — сказав він.
Одна атака, навіть масштабна, не зможе вирішити питання остаточно. Потрібна серія ударів, щоб досягти стратегічного ефекту, підсумував Кларк.
Нагадаємо, 3 червня СБУ вдарила по Кримському мосту. Операцію координував очільник органу Василь Малюк. Агенти замінували опори переправи з підводного боку. Потужність заряду сягала 1100 кг у тротиловому еквіваленті.