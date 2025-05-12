Чи зможе Україна знищити Кримський міст німецькими Taurus: експерт дав неочікувану відповідь

Кримський міст

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Наразі Україна не зможе знищити Кримський міст навіть німецькими крилатими ракетами Taurus. Росіяни надто добре прикривають міст системами ППО.

Про це розповів військовий експерт, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в інтерв’ю Youtube-каналу «Фабрика новин».

«Вже ні… Якби у нас „Тауруси“ були у 2022 році, коли щільність системи протиповітряної оборони в районі Керченського мосту була дещо меншою, такий шанс був на успіх. А зараз настільки багаторівнева, ешелонована система протиповітряної оборони створена там, що шансів на її подолання небагато», — вважає Селезньов.

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За інформацією експерта, у квітні Сили оборони спробували маштабно атакувати дронами та ракетами типу ATACMS Керченський міст. Але ця атака виявилася невдалою.

«Ще на етапі підльоту левову частину наших засобів було знищено. Ба більше, тоді була комбінована атака — з повітря і з води. Так само наші (морські дрони) SeaBaby і Magura працювали на цій ділянці українсько-російського фронту. Надто багато ворог витратив ресурсів і мав чимало часу, аби це зробити, щоби зараз ми мали змогу реалізувати цей кейс», — повідомив Селезньов.

Водночас, експерт припускає, що Сили оборони навряд чи відмовляються від самої ідеї знищення цього мосту. Проте інформацію про сили і засоби, а також час удару, звісно ж наперед не будуть повідомляти, поки відповідна операція не буде реалізована.

Раніше військовий 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман» розповів, як можна знищити Кримський міст.

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