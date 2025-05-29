Чи зможе ворог остаточно захопити чотири області України: генерал-лейтенант відповів

Експерт Ігор Романенко

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Якщо противнику вдасться підготувати ресурси, то найближчий етап в наступальній кампанії 2025 року відбудеться влітку та восени. Поки у ворога немає сил, щоби повністю захопити чотири області України.

Про це у коментарі «Еспресо» сказав генерал-лейтенант Ігор Романенко заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.).

За словами експерта, ситуація на північно-східному напрямку України буде залежати від ресурсу, який збере ворог. Наприкінці 2024 року росіянам вдалося зібрати стільки особового складу, щоби продовжувати наступ і станом на сьогодні.

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«Щоб остаточно захопити чотири області, поки що у них немає сил, але вони їх збирають. Якщо противнику вдасться підготувати ресурси, то наступний етап в кампанії 2025 року буде влітку та восени», — зауважив генерал.

Він заявив, що мета цього етапу наступу росіян, окрім чотирьох областей, захопити і Сумщину та Харківщину.

«За сприятливих для них умов — зазіхати на Дніпропетровщину. Щодо Чернігівщини, то там ситуація буде залежати від ресурсів», — додав Романенко.

За його словами, про наступальні дії окупантів на Сумщину та Харківщину ГУР МОУ повідомляло понад рік тому. Російські війська тоді почали діяти на Харківщині, але не мали суттєвого результату.

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Зараз на ділянці Вовчанськ-Тихе точаться запеклі бої.

Ворожий наступ на Сумщину був зірваний проведенням нашої підготовленої операції на Курщині. Однак після цього противник зібрав потужне угруповання понад 65 тис. особового складу, підтягнувши техніку та сучасне озброєння.

«Спочатку ворог перебив нам логістику Суми-Суджа, майже витіснив українські війська з Курщини та організував наступ на Сумщину», — пояснив Ігор Романенко.

Тож станом на сьогодні противник захопив чотири населених пункти в Сумській області, просувається ще до чотирьох. Розвідка показує, що і на Харківському напрямку росіяни концентруються.

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«На Донеччині йдуть важкі бої навколо Покровська, Костянтинівки. Відповідно, подальша ситуація на різних ділянках фронту буде залежати від того, що назбирає противник», — сказав Романенко.

Чи вдасться Україні зруйнувати плани ворога

Романенко також назвав умови та ресурси, що б допомогли українській армії зірвати плани росіян щодо окупації чотирьох областей України.

«Якщо у нас буде потенціал по далекобійній зброї, більш потужна система ураження, то є ймовірність зруйнувати плани ворога. Нагадаю, що рік тому американці зняли заборону на ATACMS, відповідно, Сили оборони України на Харківському напрямку потужно та ефективно застосували ці ракети, фактично зірвавши тоді наступ російських військ у бік Харкова», — сказав експерт.

Раніше вже йшлося про те, якою буде війна Росії проти України влітку 2025 року.

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