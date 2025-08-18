Чи зможуть росіяни швидко захопити Донецьку область: відповідь ISW

Війна, Путін / © ТСН

Реклама

Твердження Путіна про те, що російські війська обов’язково захоплять всю Донецьку область, якщо війна продовжиться, є хибним. Росія не зможе швидко захопити решту Донецької області силою, як це не вдавалося російським військам протягом більше десяти років.

Про це йдеться у звіті ISW.

«Росія може швидко захопити всю Донецьку область, лише якщо Україна поступиться вимогам Путіна та вийде з решти області», — наголошують аналітики.

Реклама

Росіяни не демонструють успіхів

16 серпня Axios повідомив з посиланням на джерело, яке безпосередньо знає про телефонну розмову Трампа з Зеленським і європейськими лідерами 16 серпня, що Трамп повідомив про заяву Путіна, буцімто «Росія може захопити всю Донецьку область, якщо він того захоче».

«Твердження Путіна про те, що російські війська неминуче захоплять всю Донецьку область, якщо війна триватиме, є неправдою. Російська кампанія із захоплення всієї Донецької області триває з моменту першого вторгнення Росії в 2014 році і залишається незавершеною», — зазначають в Інституті.

Президент України Володимир Зеленський 17 серпня зазначив, що Росія намагалася, але не змогла захопити всю Донецьку область протягом останніх 12 років боїв на сході України. Російські війська загрузли в кампаніях із захоплення кількох міст і селищ у Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, і вони досі намагаються досягти цілей.

«Захоплення решти Донецької області, ймовірно, займе у російських військ кілька років після кількох складних кампаній», — йдеться у звіті.

Реклама

Російські війська традиційно кидалися у дороговартісні кампанії із захоплення укріплених або міських районів на сході України, що є реальністю, далекою від заяв Путіна про швидке просування. Вони здійснили кілька помітних кампаній на сході України у 2024-2025 роках, які ілюструють, наскільки важко буде російським військам захопити решту Донецької області силою.

Куп’янськ, Харківська область — перші спроби повернути собі місто почалися у жовтні 2023 року. Було кілька окремих кампаній, спрямованих на захоплення міста. Наразі окупанти намагаються завершити оточення або захоплення Куп’янська з північного заходу, проте ще не захопили населений пункт, попри 22 місяці наступальних операцій;

Торецьк, Донецька область — цілеспрямовані зусилля щодо захоплення Торецька Донецької області розпочалися в середині червня 2024 року. Вони стартували недалеко від позицій, які РФ займала до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році). РФ захопила Торецьк до 1 серпня 2025 року, просунувшись приблизно на 6,4 милі від південно-східної околиці Торецька до північно-західної околиці Торецька за 14 місяців;

Часів Яр, Донецька область — дії РФ розпочалися у травні 2023 року після того, як російські війська захопили Бахмут (на схід від Часів Яру), а активізувалися у квітні 2024 року. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська завершили захоплення Часів Яр 31 липня 2025 року, хоча ISW ще не виявило доказів того, що російські війська повністю захопили поселення. Російським військам знадобилося 26 місяців, щоб просунутися приблизно на 11 кілометрів від західного Бахмута до західного краю Часів Яр.

Раніше американські аналітики попереджають, навіть «перемир’я» Путіна не дасть ЗСУ безпечно відійти з Донеччини.

За оцінками ISW, виведення українських військ із решти Донеччини стало б серйозною стратегічною військово-політичною поступкою без повного припинення вогню, що поширюється на дальні удари й усю діяльність на передовій. Це може створити серйозні ризики як для українських військ, які відводять, так і для українських солдатів у тилових районах Харківської області.

Реклама

«Виведення українських військ, ймовірно, призведе до великої концентрації сил вздовж основних українських магістралей та оборонних споруд, які будуть атаковані російською авіацією, БпЛА та артилерією після закінчення терміну припинення вогню», — йдеться у звіті.