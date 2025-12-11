Чи зможуть росіяни взяти Мирноград: що каже військовий

Мирноград / © Associated Press

Російські окупанти збільшують кількість штурмів та відправляють все більшу кількість солдатів для захоплення Мирнограду Донецької області. Там тривають запеклі бої.

Про це повідомив військовий ЗСУ Станіслав Бунятов.

«У Мирнограді тривають запеклі бої, перспективи бачу, але невеликі. В принципі, якщо будуть втілені правильні задуми, напрямок вдасться стабілізувати. Хочеться вірити, що оборона в цьому н.п. не даремна і з часом дасть адекватний результат», — зазначив він.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 9 грудня, що сам Мирноград не в оточенні, а оборона Покровська триває. За його словами, українські військові контролюють на півночі міста майже 13 квадратних кілометрів.

Ризик оточення Покровська та Мирнограда є, вважає Роман Костенко, народний депутат від «Голосу» та секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. На його думку, головне зараз — щоб за цими містами були чітко підготовлені оборонні рубежі, щоби противник не зміг просунутися далі, сказав він в ефірі Свобода Live.

Угруповання військ «Схід», яке відповідає за оборону агломерації, повідомило 3 грудня, що в Мирнограді ЗСУ тримають оборонні рубежі і ліквідують російських солдатів на підході до міста.

«Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним», — написали у відомстві.

Про те, що Мирноград зараз як ніколи близький до оточення заявили також аналітики DeepState.