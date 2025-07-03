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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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152
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Чи зможуть росіяни запускати по 500 БпЛА щодня: авіаційний експерт дав відповідь

Науковий співробітник НАУ Валерій Романенко розповів про обмеження потужностей і можливості РФ виробляти дрони.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російські дрони

Російські дрони / © ТСН.ua

Російські окупанти не зможуть запускати по 500 безпілотників щодня, оскільки резерви нарощування серійної продукції в РФ вичерпані.

Про це заявив провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в етері телеканалу «Ми-Україна».

«Росіяни збільшили виробничі потужності на основному заводі у Єлабузі. І підключили до виробництва „шахедів“ завод в Іжевську — там випускають ті самі „шахеди“ під іншою назвою — „Гарпія“. Це було зроблено протягом року — за рік вони здатні були збільшити випуск БПЛА у 10 разів. Але резерви нарощування серійної продукції вичерпані», — пояснив Валерій Романенко.

Раніше ми писали про те, що очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія не здатна запускати по Україні 400-500 дронів щодоби. Це можливо робити лише періодично.

«Кожного дня нереально це робити. Періодично робити. На жаль, така змога у них є. До 500 вони реально можуть запускати в єдиному пуску», — наголосив Буданов.

Нагадаємо, Україна розробляє «дрони-мисливці» на «Шахеди» та інші БпЛА. Виробництво «антидронів» нарощується, адже вони вже довели свою ефективність в захисті неба над Києвом.

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