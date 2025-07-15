Чи змусить Путіна до переговорів надання Україні наступальної зброї: екскомандувач НАТО відповів

Володимир Путін.Після короткої паузи США готують новий, розширений пакет військової допомоги для України, який включає сучасне озброєння та обладнання. / © Associated Press

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Надсилання Україні наступального американського озброєння може змусити президента-диктатора Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це заявив адмірал у відставці та колишній головнокомандувач об’єднаними силами НАТО Джеймс Ставрідіс, пише The Hill.

Він висловив сподівання, що угоду між США та НАТО щодо постачання зброї Україні "вийде за межі виключно оборонної зброї, такої як системи ППО Patriot, які українці гостро потребують".

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"Я хотів би, щоб США надали більше ракет Harpoon для ураження Чорноморського флоту, більше HIMARS — ракетних систем залпового вогню, здатних бити вглиб російських позицій, більше наступальних кіберзасобів, і, можливо, ще кілька винищувачів F-16. Усе це потужні наступальні засоби. Я думаю, що саме це може змусити Путіна сісти за стіл переговорів, чого ми і прагнемо", — сказав Ставрідіс.

Зауважимо, сам Трамп заявив, що угоди включатимуть батареї протиракетної оборони Patriot. Втім, було мало інформації про те, які інші системи озброєння дозволить придбати президент США й що буде пріоритетним.

Як повідомлялося, після короткої паузи США готують новий, розширений пакет військової допомоги для України, який включає сучасне озброєння та обладнання. Джерела видання Axios повідомляють, що новий пакет військової допомоги Україні, ймовірно включатиме наступальну зброю, зокрема, ракети великої дальності.

Також Дональд Трамп заявив про укладання нової угоди щодо постачання американської зброї країнам НАТО та Україні. З його слів, США не отримають прямих платежів за ці постачання.

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Сам президент заявив, що Україна отримає 17 Patriot від третіх країн. За його словами, деякі системи приїдуть «дуже скоро, вже за кілька днів».

Дата публікації 12:05, 15.07.25 Кількість переглядів 1 До України їде небачена досі кількість зброї! Чого і коли очікувати?