Чи знімається військовозобов’язаний з розшуку, якщо він сплатив штраф через "Резерв+" – представник ТЦК відповів

ТЦК / © ТСН

Реклама

Якщо військовозобов’язаний сплатив штраф за порушення правил обліку через додаток «Резерв+», його автоматично знімають з розшуку.

Про це сказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв’ю «Главком».

На одне з найпоширеніших питань, чи анулює сплата штрафу в «Резерв+» статус «у розшуку», речник ТЦК дав чітку позитивну відповідь.

Реклама

«Так. Розшук — це механізм, який застосовується лише для доставлення людини, щоб скласти адміністративний протокол», — пояснив Істомін.

За його словами, якщо громадянин самостійно прийшов до ТЦК, отримав постанову і сплатив штраф, або ж оплатив його дистанційно через «Резерв+», він автоматично знімається з розшуку.

«Людина вчинила правопорушення, понесла покарання — і питання вичерпано», — наголосив речник.

Водночас він додав важливе уточнення: якщо згодом громадянин вчинить нове порушення (наприклад, знову проігнорує повістку), його можуть внести до розшуку повторно. Але кожен сплачений штраф закриває конкретний епізод порушення.

Реклама

Нагадаємо, Істомін також заявив, що примусове доставлення військовозобов’язаних до ТЦК у воєнний час є законним кроком. За його словами, поліція має право затримувати тих, хто ухиляється від виконання обов’язку, адже добровільна мобілізація фактично переросла у примусову. Істомін також пояснив, що доставлення не означає негайний призов, а лише перевірку документів і стану здоров’я.